وزير الخارجية: وقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وسوريا ضرورة لحماية استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن وقف الانتهاكات في لبنان وسوريا أصبح ضرورة ملحة، مشددًا على أن استمرار التصعيد يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة ويضاعف من معاناة المدنيين.

ألمانيا ستلعب دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار غزة

أوضح وزير الخارجية أن ألمانيا ملتزمة بلعب دور محوري في إعادة إعمار غزة، مؤكدًا الاتفاق على البدء في وضع جدول زمني لعقد مؤتمر دولي خاص بالإعمار.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

دعوة ألمانية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها القطاع.