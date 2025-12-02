وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتقسيم غزة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع أسس الدولة الفلسطينية.

مراجعة خطة ترامب

أعلن وزير الخارجية أن مصر أنهت تقريبًا المرحلة الأولى من مراجعة خطة ترامب بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ وحدة الأراضي.

الاتحاد الأوروبي عنصر أساسي في جهود التعافي

أشار عبد العاطي إلى أن ألمانيا شددت على دعمها الكامل للدور المصري في المؤتمر الدولي لإعمار غزة، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.