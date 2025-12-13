كيلو السمك بـ25 جنيه بمنافذ الوحدات المحليه بالوادي الجديد

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، كميات من الأسماك الطازجة للبيع للمواطنين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وجاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية والتموينية بضبط سيارة محمّلة بكميات من الأسماك الطازجة خلال حملات المتابعة على المنافذ والطرق، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه بطرح الأسماك للمواطنين عبر المنافذ الرسمية بدلًا من إعدامها، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى منها.



وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من السلع الغذائية المختلفة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بيع الأسماك بسعر مخفض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير مصدر بروتين بأسعار مناسبة.

وشهد منفذ ديوان عام المحافظة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي على المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أحد مسؤلي المحافظة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق والمنافذ والطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات ومتابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق ويحافظ على استقرارها.