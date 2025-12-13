قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
محافظات

كيلو السمك بـ25 جنيه بمنافذ الوحدات المحليه بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، كميات من الأسماك الطازجة للبيع للمواطنين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وجاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية والتموينية بضبط سيارة محمّلة بكميات من الأسماك الطازجة خلال حملات المتابعة على المنافذ والطرق، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه بطرح الأسماك للمواطنين عبر المنافذ الرسمية بدلًا من إعدامها، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى منها.


وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من السلع الغذائية المختلفة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بيع الأسماك بسعر مخفض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير مصدر بروتين بأسعار مناسبة.

وشهد منفذ ديوان عام المحافظة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي على المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أحد مسؤلي المحافظة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق والمنافذ والطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات ومتابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق ويحافظ على استقرارها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك

