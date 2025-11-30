بفستان Dolce & Gabbana وحذاء Jimmy Choo.. ياسمين عبد العزيز تثير السوشيال ميديا ببرومو منى الشاذلي

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار فور ظهورها في البرومو الجديد لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

تفاصيل إطلالة ياسمين عبد العزيز

وتألقت بإطلالة راقية تجمع بين الفخامة والأنوثة، لتصبح حديث مواقع التواصل منذ طرح المقطع الدعائي.

وظهرت ياسمين بفستان ساتان ميدي من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، باللون النبيتي المزين بنقوش الورود الكلاسيكية، مع تصميم يبرز جمال الخصر ويعكس الطابع الأنثوي المميز للعلامة.

وجاء الفستان بأكمام طويلة وقصة بسيطة، بينما أضيف له لمسة جريئة من الداخل ببطانة بنقشة الليوبارد التي تُعد أحد أشهر بصمات الدار الإيطالية.

وأكملت ياسمين إطلالتها بحذاء بكعب لامع من توقيع Jimmy Choo باللون النبيتي المتناسق مع الفستان، ما منحها مظهرًا متكاملاً يعكس الفخامة الهادئة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل بموجات ناعمة، مع مكياج دافئ بدرجات ترابية أبرز جمال ملامحها، لتظهر في البرومو بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي.

وتأتي الحلقة المرتقبة ضمن عودة قوية للفنانة بعد فترة من الابتعاد عن الظهور الإعلامي، إذ ينتظر الجمهور حديثها عن أعمالها الجديدة وكواليس حياتها الفنية والشخصية.