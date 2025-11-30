قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك
مرأة ومنوعات

بفستان Dolce & Gabbana وحذاء Jimmy Choo.. ياسمين عبد العزيز تثير السوشيال ميديا ببرومو منى الشاذلي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ريهام قدري

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز  الأنظار فور ظهورها في البرومو الجديد لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

تفاصيل إطلالة ياسمين عبد العزيز 

 

 وتألقت بإطلالة راقية تجمع بين الفخامة والأنوثة، لتصبح حديث مواقع التواصل منذ طرح المقطع الدعائي.

وظهرت ياسمين بفستان ساتان ميدي من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، باللون النبيتي المزين بنقوش الورود الكلاسيكية، مع تصميم يبرز جمال الخصر ويعكس الطابع الأنثوي المميز للعلامة.

 وجاء الفستان بأكمام طويلة وقصة بسيطة، بينما أضيف له لمسة جريئة من الداخل ببطانة بنقشة الليوبارد التي تُعد أحد أشهر بصمات الدار الإيطالية.

وأكملت ياسمين إطلالتها بحذاء بكعب لامع من توقيع Jimmy Choo باللون النبيتي المتناسق مع الفستان، ما منحها مظهرًا متكاملاً يعكس الفخامة الهادئة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدل بموجات ناعمة، مع مكياج دافئ بدرجات ترابية أبرز جمال ملامحها، لتظهر في البرومو بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي.

وتأتي الحلقة المرتقبة ضمن عودة قوية للفنانة بعد فترة من الابتعاد عن الظهور الإعلامي، إذ ينتظر الجمهور حديثها عن أعمالها الجديدة وكواليس حياتها الفنية والشخصية.

ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز فستان ياسمين عبد العزيز

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

