أحمد فهمي يحسم الجدل: هو أنا أطول ارتباط بأسماء جلال

حسَم الفنان أحمد فهمي الجدل الدائر حول علاقته بالفنانة أسماء جلال، وذلك بعد تداول شائعات تشير إلى وجود ارتباط عاطفي بينهما عقب ظهورهما المتكرر في عدد من المناسبات، كان آخرها حضوره احتفالها بعيد ميلادها وسط مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وأكد فهمي، خلال لقائه ببرنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أن علاقته بأسماء جلال لا تتجاوز حدود الصداقة، معربًا عن تقديره الكبير لها قائلاً: «أنا بحب أسماء جدًا على المستوى الإنساني، لأنها شخصية محترمة وجدعة ودوغري، لكن فكرة وجود قصة حب بينا غير صحيحة. ولو في حاجة كنا هنقول… هو أنا أطول؟».

وردّ فهمي على ما يُشاع عن تعمده مضايقة طليقته الفنانة هنا الزاهد بحضوره عرض مسرحية «ميمو» للفنان أحمد حلمي، والتي قدّمت فيها أسماء جلال الدور الذي كانت تلعبه هنا قبل اعتذارها، موضحًا: «ليه الناس تجاهلت علاقتي القوية بأحمد حلمي؟ أنا وحلمي أصدقاء من زمان، من أيام ما كتبت له فيلم كده رضا. فمن الطبيعي أحضر مسرحيته، وفي نفس الوقت أدعم صديقتي أسماء».

كما كشف فهمي عن مشروع سينمائي جديد سيجمعه بأسماء جلال، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال في مرحلة التحضيرات، وأن تصويره من المقرر أن يبدأ خلال الشهر الجاري.