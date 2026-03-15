مصرع 17 وإصابة 8 في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت الصحة اللبنانية سقوط 17 قتيلا و8 جرحى في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق جنوب لبنان.

ووفقا لبيان صادر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية فقد توزعت الإصابات المسجلة على عدة بلدات إذ سجلت النبطية جريحين، فيما أفضت الغارة على ياطر إلى إصابة جريحين آخرين، وأوقعت غارة مجدل زون 3 جرحى، في حين أصيب جريح واحد في ميفدون.

وفي صيدا، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة شرحبيل، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 أطفال بجروح.

وطالت الغارات بلدات عيتيت وجبشيت في قضاء النبطية، ومنطقة البراك في الزهراني، فضلا عن زوطر الشرقية ودبين والطيبة ووادي السلوقي ومحيط قبريخا وتولين والشرقية.

وشهدت حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت انهيار مبنى متضرر جراء الغارات، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتتجاوز نطاق الجنوب.