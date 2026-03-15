شظايا صاروخ إيراني تصيب مبنى سكنيا تابعا للقنصلية الأمريكية في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صاروخ إيراني سقطت على مبنى سكني تابع للقنصلية الأمريكية في إسرائيل، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى.

وأشارت التقارير إلى تسجيل إصابة واحدة على الأقل، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد حجم الأضرار والتأكد من وجود إصابات إضافية.

وفي تطور لاحق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني آخر في منطقة تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى أنه كان يحمل رأسًا عنقوديًا، وهو نوع من الذخائر يمكن أن يتسبب بأضرار واسعة نتيجة الانفجارات المتعددة التي يخلّفها.

من جهته، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة استهدفت مواقع أمنية في إسرائيل، بينها وحدة الشرطة «لاهف 433» ومركز الاتصالات الفضائية «جيلات ديفنس»، موضحًا أن هذه العمليات جاءت ردًا على استهداف مواقع ومواطنين إيرانيين.

وأضاف البيان أن الطائرات المسيّرة نفذت منذ فجر الأحد هجمات على مراكز أمنية ومقارّ للشرطة في إسرائيل، في تصعيد جديد للتوترات بين الجانبين.