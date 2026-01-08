سفير الصين بالقاهرة: نحتفل بعام التبادلات الثقافية والإنسانية الصينية الإفريقية في 2026

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إننا نحتفل بعام التبادلات الثقافية والإنسانية الصينية الإفريقية في عام ٢٠٢٦، والذي تم الاتفاق عليه خلال قمة بكين لمنتدي التعاون الصيني الإفريقي عام ٢٠٢٤، والذي يتزامن مع ذكري ٧٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، والتي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية والإنسانية تحت عنوان "ترسيخ الصداقة في كل الأجواء والسعي سويا وراء حلم التحديث".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، مساء اليوم، في الاحتفال، الذي عقد تحت عنوان "بروح الشباب نكتب فصولا مشرقة في سجل الصداقة الصينية الإفريقية"، وذلك بمقر سفارة الصين بالقاهرة.

وأضاف أن الهدف من هذا الاحتفال هو تعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين الصينية والإفريقية واستكشاف الإمكانيات الكامنة للتعاون في مختلف المجالات وإضفاء زخم جديد في المسيرة الصينية الإفريقية لتحقيق التحديث والمساهمة في بناء المجتمع الصيني الإفريقي في كل الأجواء للمستقبل المشترك في العصر الجديد.

وأوضح أن الجانبين الصيني والإفريقي أقاما اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي حفل الافتتاح بمناسبة عام التبادلات الثقافية والإنسانية، مؤكدا أن الشباب يعد القوة الرئيسية في المسيرة العظيمة لبناء المجتمع المصري الصيني والمجتمع الصيني الإفريقي للمستقبل المشترك في العصر الجديد.

وأفاد بأن ورش لوبان حققت في السنوات الأخيرة نتائج مثمرة وكذلك أكاديمية تشنغ خه وأكاديمية تيانيو حققت النتائج الأولية في ضوء تعلم عدد كبير من الشباب المصري المهارات المتقدمة مثل تكنولوجيا التحكم الرقمي والطاقة الجديدة وتقنيات المواصلات.

وأشار إلى تنظيم التبادلات بين الجامعات المصرية والصيني مثل جامعة بكين وتسينغهوا والقاهرة، فضلا عن تنظيم مسابقة جسر اللغة التي شهدت إقبالا واسعا من قبل المتسابقين المصريين.

وقال إن وفدين من الدبلوماسيين المصريين الجدد قاموا بزيارة الصين في عام ٢٠٢٤، موضحا أن أكثر من ٤ آلاف شاب مصري يدرسون في الصين.

وأكد أن قضية الشباب تحتل أولوية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، والتي تسعى إلى رفع قدرة الشباب على نحو شامل وإشراكهم في بناء الدولة، موضحا أن مصر حققت إنجازات عظيمة في قضية الشباب بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك حققت شعار "تحيا مصر".

وأعرب عن أمله بمواصلة التعلم المتبادل بين الحضارات وتعميق الفهم للتاريخ والثقافة ومسارات التنمية للجانب الأخر، وكذلك تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الشركات الصينية في مصر توفر فرص عمل للشباب.

من جانبه.. أكد السفير ياسر علوي مساعد وزير الخارجية ورئيس المعهد الدبلوماسي، أن مصر والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى ٧٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونستهدف الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في السنوات المقبلة، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات في العلاقات على مستوى شباب الدراسين والدبلوماسين المصريين.

وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية اتخذت قرارا بإدخال اللغة الصينية ضمن امتحانات قبول الدبلوماسيين الجدد، مشيرا إلى الاهتمام بدراسة اللغة الصينية وإتقانها من قبل الأجيال الجديدة من الطلاب الدبلوماسيين المصريين.

وأعرب عن تطلعه إلى التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تغطي الخمس السنوات المقبلة لضمان استدامة تبادل الزيارات بين الدبلوماسيين المصريين والصينيين.