قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الصين بالقاهرة: نحتفل بعام التبادلات الثقافية والإنسانية الصينية الإفريقية في 2026

سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج،
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج،
أ ش أ

 قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إننا نحتفل بعام التبادلات الثقافية والإنسانية الصينية الإفريقية في عام ٢٠٢٦، والذي تم الاتفاق عليه خلال قمة بكين لمنتدي التعاون الصيني الإفريقي عام ٢٠٢٤، والذي يتزامن مع ذكري ٧٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، والتي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية والإنسانية تحت عنوان "ترسيخ الصداقة في كل الأجواء والسعي سويا وراء حلم التحديث".
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، مساء اليوم، في الاحتفال، الذي عقد تحت عنوان "بروح الشباب نكتب فصولا مشرقة في سجل الصداقة الصينية الإفريقية"، وذلك بمقر سفارة الصين بالقاهرة.
وأضاف أن الهدف من هذا الاحتفال هو تعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين الصينية والإفريقية واستكشاف الإمكانيات الكامنة للتعاون في مختلف المجالات وإضفاء زخم جديد في المسيرة الصينية الإفريقية لتحقيق التحديث والمساهمة في بناء المجتمع الصيني الإفريقي في كل الأجواء للمستقبل المشترك في العصر الجديد.
وأوضح أن الجانبين الصيني والإفريقي أقاما اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي حفل الافتتاح بمناسبة عام التبادلات الثقافية والإنسانية، مؤكدا أن الشباب يعد القوة الرئيسية في المسيرة العظيمة لبناء المجتمع المصري الصيني والمجتمع الصيني الإفريقي للمستقبل المشترك في العصر الجديد.
وأفاد بأن ورش لوبان حققت في السنوات الأخيرة نتائج مثمرة وكذلك أكاديمية تشنغ خه وأكاديمية تيانيو حققت النتائج الأولية في ضوء تعلم عدد كبير من الشباب المصري المهارات المتقدمة مثل تكنولوجيا التحكم الرقمي والطاقة الجديدة وتقنيات المواصلات.
وأشار إلى تنظيم التبادلات بين الجامعات المصرية والصيني مثل جامعة بكين وتسينغهوا والقاهرة، فضلا عن تنظيم مسابقة جسر اللغة التي شهدت إقبالا واسعا من قبل المتسابقين المصريين.
وقال إن وفدين من الدبلوماسيين المصريين الجدد قاموا بزيارة الصين في عام ٢٠٢٤، موضحا أن أكثر من ٤ آلاف شاب مصري يدرسون في الصين.
وأكد أن قضية الشباب تحتل أولوية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، والتي تسعى إلى رفع قدرة الشباب على نحو شامل وإشراكهم في بناء الدولة، موضحا أن مصر حققت إنجازات عظيمة في قضية الشباب بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك حققت شعار "تحيا مصر".
وأعرب عن أمله بمواصلة التعلم المتبادل بين الحضارات وتعميق الفهم للتاريخ والثقافة ومسارات التنمية للجانب الأخر، وكذلك تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الشركات الصينية في مصر توفر فرص عمل للشباب.
من جانبه.. أكد السفير ياسر علوي مساعد وزير الخارجية ورئيس المعهد الدبلوماسي، أن مصر والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى ٧٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونستهدف الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في السنوات المقبلة، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات في العلاقات على مستوى شباب الدراسين والدبلوماسين المصريين.
وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية اتخذت قرارا بإدخال اللغة الصينية ضمن امتحانات قبول الدبلوماسيين الجدد، مشيرا إلى الاهتمام بدراسة اللغة الصينية وإتقانها من قبل الأجيال الجديدة من الطلاب الدبلوماسيين المصريين.
وأعرب عن تطلعه إلى التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تغطي الخمس السنوات المقبلة لضمان استدامة تبادل الزيارات بين الدبلوماسيين المصريين والصينيين.

سفير الصين بالقاهرة التبادلات الثقافية الإنسانية الصينية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

محتاجين الأناكوندا.. مينا ماهر يطلب مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب المصري

الزمالك

الزمالك يستعيد آدم كايد وإيشو في التدريبات بعد تعافيهما

الزمالك

الزمالك يستعيد آدم كايد وإيشو في التدريبات بعد تعافيهما

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد