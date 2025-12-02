قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

رشا عوني

طرحت وزارة التموين عبوة زيت جديدة على بطاقات التموين، بداية من الشهر الجاري ديسمبر، حيث بإمكان أصحاب بطاقات التموين الاستفادة منها ضمن السلع التموينية المتوفرة بالفعل على بطاقة التموين حسب أفراد الأسرة. 

التموين تطرح عبوة زيت خليط بـ 56 جنيه

وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة ١.٥ لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر ٥٦ جنيهًا، وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة الدورية لحركة الأسواق، وحرص الوزارة على ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يعزز دور المنظومة التموينية في تحقيق التوازن وضبط الأسواق.

كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

وفيما يتعلق بآلية الصرف، شددت الوزارة على استمرار العمل بمعدل عبوة واحدة (800 جرام) لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 4 عبوات شهريًا مهما بلغ عدد أفراد الأسرة، 

-بطاقة فردين: عبوتان شهريًا.

-بطاقة 3 أفراد: 3 عبوات.

-بطاقة 4 أفراد فأكثر: 4 عبوات كحد أقصى.

أسعار الزيت في التموين

وتواصل وزارة التموين طرح عبوات الزيت المعتادة جنبًا إلى جنب مع العبوة الجديدة لضمان وفرة المعروض، وتشمل:

-عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

-عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

-العبوة الجديدة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا.

العبوة الجديدة لن تلغي العبوت الأخرى

وتؤكد الوزارة أن العبوة الجديدة لن تلغي العبوات الأخرى، وإنما تُطرح كإضافة جديدة ضمن منظومة السلع التموينية.

هذا التنوع في الأحجام يسهم في تعزيز مرونة شراء السلع التموينية ويمنح الأسر إمكانية تنظيم احتياجاتها الشهرية وفق حجم الاستهلاك الفعلي.

عبوة الزيت الجديدة متاحة في كل المنافذ

العبوة الجديدة سيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.

