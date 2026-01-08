ضبط تاجر تموينى تلاعب في حصص صرف سلع بقيمة 25 ألف بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تموينى بكفر الزيات، استولى وتصرف فى سلع تموينية قيمتها 24 ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء.

توجيهات تموينية

كان أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، كلف مدير إدارة تموين مركز كفر الزيات بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين بمركز كفر الزيات.

وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية قيمتها 24 ألف جنيه، وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ردع مخالفين

حررت الحملة محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.