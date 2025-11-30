قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية لوالدة رضا البحراوي

رضا البحراوي ووالدته
رضا البحراوي ووالدته
قسم الفن

تعاني والدة المطرب رضا البحراوي من أثار مرض السرطان، نظرًا لسوء حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة.


مدير أعمال رضا البحراوي أكد لـ صدى البلد أن حالتها استقرت خلال الساعات الماضية، وأن عائلتها بالقرب منها.


كان الفنان نادر ابو الليف اعتذر عن نشر خبر وفاة والدة رضا البحراوي الذى أعلنه منذ قليل ، مؤكدا أن المعلومة وصلت له عن طريق الخطأ.

وكتب نادر ابو الليف عبر حسابه على موقع فيسبوك ، “بعتذر عن خبر وفاة والدة النجم رضا البحراوي.. وصلتني المعلومة عن طريق الغلط أنا بعتذر لصديقي النجم رضا البحراوي، وربنا يبارك في صحة الوالدة.. كل التقدير والاحترام وبكرر إعتزاري وأسفي الشديد”.

ومازالت والدة رضا البحراوي فى العناية المركزة  نتيجة وعكة صحية شديدة تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

وكتب الصفحة الرسمية لرضا البحراوى :" والدة النجم رضا البحراوي مازالت تحت الرعاية الطبية، وتحتاج فقط الدعاء من الجميع بالشفاء العاجل ، رجاءً عدم تداول أي أخبار غير مؤكدة حتى الآن".

وشارك مؤخراً رضا البحراوي مع تامر حسني حفل غنائي ناجح في القاهرة الجديدة رفع شعار كامل العدد وكتب عنه رضا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «سعدت بتواجدي في حفل نجم الجيل تامر حسني وسط هذا الجمهور الرائع، كانت ليلة مليئة بالطاقة والحب، وشرف كبير إني كنت جزءًا من هذا الحدث الجميل، شكرًا لكل من حضر وشاركنا اللحظات دي».

رضا البحراوي نادر أبو الليف أغاني رضا البحراوي

