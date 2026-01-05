تطورات الحالة الصحية لـ هبة السيسي

كشفت الفنانة ياسمين جمال، تطورات الحالة الصحية للفنانة هبة السيسي بعد خضوعها لعملية جراحية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام .

وكتبت ياسمين جمال: «الحمد لله هبة السيسي خرجت من العملية بالسلامة وبفضل دعواتكم ربنا يتم شفاها علي خير، شكرا من قلبي لكل حد دعالها وجزاكم الله خيرا وربنا يشفي كل مريض شكرا جدا».

أعلنت الفنانة ياسمين جمال، أمس، عبر صفحتها على فيسبوك، خضوع هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة: «صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يا رب فضلا وليس أمرا فالدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم».