الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا
هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح
هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية لـ هبة السيسي

يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة ياسمين جمال، تطورات الحالة الصحية للفنانة هبة السيسي بعد خضوعها لعملية جراحية عبر حسابها الشخصي بموقع  انستجرام .

وكتبت ياسمين جمال: «الحمد لله هبة السيسي خرجت من العملية بالسلامة وبفضل دعواتكم ربنا يتم شفاها علي خير، شكرا من قلبي لكل حد دعالها وجزاكم الله خيرا وربنا يشفي كل مريض شكرا جدا».

أعلنت الفنانة ياسمين جمال، أمس، عبر صفحتها على فيسبوك، خضوع هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة: «صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يا رب فضلا وليس أمرا فالدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم».

ياسمين جمال هبة السيسي الفنانة ياسمين جمال داخلة تعمل عملية خطيرة جراحية خطيرة

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

مروحية إسرائيلية تطلق النيران في خان يونس وشمالي رفح

ترامب

ترامب يتوعد إيران: سنضرب بقوة شديدة إذا قُتل المزيد من المتظاهرين

ديلسي رودريجيز

رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو ترامب للتعاون

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

