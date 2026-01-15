قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

​تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم الخميس الموافق 15 يناير سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعهد بنها النموذجي وذلك في إطار انطلاق اليوم الأول للامتحانات على مستوى المحافظة حيث رافقه خلال الزيارة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وأكد المحافظ خلال جولته أن اللجان تسير بصورة طيبة ومنتظمة دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.
​وتجرى هذه الامتحانات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وبمتابعة مستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لضمان خروجها بالشكل اللائ.

جولة المحافظ

 تفقد المحافظ لجنة معهد بنها النموذجي الابتدائي وتابع أداء تلاميذ الشهادة الابتدائية للامتحان في مادة القرآن الكريم كما اطمأن على طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية للورقة الأولى التي شملت فرعي النحو والصرف.


​ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام بلغ 17 ألف و430 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة عامة بمختلف مراكز المحافظة حيث يبلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية 10 آلاف و600 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحاناتهم أمام 95 لجنة عامة بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 6 آلاف و830 طالب وطالبة أمام 40 لجنة عامة ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يوم الأربعاء 21 يناير بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 22 يناير لتبدأ بعدها مباشرة أعمال مراكز التصحيح لرصد النتائج.

القليوبية الأزهر الشريف امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الابتدائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد