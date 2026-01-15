محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

​تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم الخميس الموافق 15 يناير سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعهد بنها النموذجي وذلك في إطار انطلاق اليوم الأول للامتحانات على مستوى المحافظة حيث رافقه خلال الزيارة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وأكد المحافظ خلال جولته أن اللجان تسير بصورة طيبة ومنتظمة دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

​وتجرى هذه الامتحانات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وبمتابعة مستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لضمان خروجها بالشكل اللائ.

جولة المحافظ

تفقد المحافظ لجنة معهد بنها النموذجي الابتدائي وتابع أداء تلاميذ الشهادة الابتدائية للامتحان في مادة القرآن الكريم كما اطمأن على طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية للورقة الأولى التي شملت فرعي النحو والصرف.



​ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام بلغ 17 ألف و430 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة عامة بمختلف مراكز المحافظة حيث يبلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية 10 آلاف و600 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحاناتهم أمام 95 لجنة عامة بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 6 آلاف و830 طالب وطالبة أمام 40 لجنة عامة ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يوم الأربعاء 21 يناير بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 22 يناير لتبدأ بعدها مباشرة أعمال مراكز التصحيح لرصد النتائج.