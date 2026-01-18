قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟
وزير الصحة السوداني: ليس لدينا أزمة غذاء.. والعمليات الحربية تسببت في سوء التغذية
مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي
"مصفاة الذهب المصرية".. خطوة استراتيجية لتعظيم عوائد "المعدن الأصفر" محلياً
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

May be an image of text


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.  أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 09
بنهــــا 18 10 
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 09
كفر الشيخ 19 10
بلطيم 19 10
المنصورة 19 10 
الزقازيق 19 10 
شبين الكوم 18 09
طنطا 18 09
دمياط 18 12
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 09
السويس 19 10
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 19 10
نخل 17 05
كاترين 13 01
الطور 21 10
طابا 18 08
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 22 13
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 17 10
السلوم 17 09
سيوة 19 05
رأس غارب 20 13
سفاجا 21 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
مرسى حميرة 26 16
أبــــــرق 24 15 
جبل علبة 25 14
رأس حدربة 24 16
الفيوم 20 07
بني سويف 20 07
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09 
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 09
أبوسمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 29 19
المدينة المنورة 25 12 
الرياض 23 10
المنامة 24 16
أبوظبي 25 16
الدوحة 24 16
الكويت 20 08
دمشق 11 03-
بيروت 15 08
عمان 10 01
القدس 10 02
غزة 18 10
بغداد 16 04
مسقط 25 19
صنعاء 24 08
الخرطوم 32 20
طرابلس 21 13
تونس 16 11
الجزائر 11 10
الرباط 15 08
نواكشوط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01 07-
إسطنبول 05 02
إسلام آباد 20 07
نيودلهي 24 10
جاكرتا 30 23
بكين 05- 13-
كوالالمبور 32 23
طوكيو 11 05 
أثينا 07 05 
روما 13 06
باريس 12 06
مدريد 09 01-
برلين 05 03-
لندن 11 08
مونتريال 03- 16-
موسكو 05- 06- 
نيويورك 00 08-
واشنطن 05 08-
أديس أبابا 24 11

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية طقس شديد البرودة الصقيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

ديمتري محترف طائرة الزمالك

قبل قمة الأهلي في نهائي السوبر .. الزمالك يُنهي أزمة قيد الروسي «ديمتري»

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

كيف أتحمل موت ابني

كيف أصبر على موت ابني؟.. الإفتاء: 7 أمور و13 دعاء تربط على قلبك

ترند الماء المغلي

الأوقاف تحذر من ترند الماء المغلي: يعني علشان تبقى صاحب جدع تحرق إيدك؟

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: بيت العائلة المصرية أنموذج فريد في إدارة التنوع الديني وترسيخ ثقافة الحوار

بالصور

عودة لروح التسعينيات.. محمد محيي ونجوم جيله يشعلون حفل سعادتنا في ذكرياتنا

محمد محيي
محمد محيي
محمد محيي

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد