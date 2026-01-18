قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

May be an image of ‎text that says '‎الهينة العامة للأرصاد الجوية Authority Meteorological Ερτίπ نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق القيادة بهدوء .تام. لا دتقود السيارة في حال انعدام .الرؤية إضاءة کشافات الشبورة المائية. زیادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين. استعمال مساحات الزجاج .باستمرار -فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل .السيارة استخدام آله التنبيه على فقرات حتى يشعر الغير .بوجودك لك.‎'‎

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 19 10
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 09
كفر الشيخ 19 10
بلطيم 19 10
المنصورة 20 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 19 09
طنطا 18 09
دمياط 19 12
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 10
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 05
كاترين 13 01
الطور 22 10
طابا 18 08
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 13
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 05
رأس غارب 20 13
سفاجا 21 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
مرسى حميرة 26 16
أبــــــرق 24 15
جبل علبة 25 14
رأس حدربة 24 16
الفيوم 20 07
بني سويف 20 07
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 09
أبوسمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 28 19
المدينة المنورة 27 14
الرياض 21 10
المنامة 20 14
أبوظبي 23 15
الدوحة 22 14
الكويت 18 06
دمشق 10 00
بيروت 16 12
عمان 11 03
القدس 10 03
غزة 17 13
بغداد 17 06
مسقط 23 19
صنعاء 23 07
الخرطوم 31 18
طرابلس 20 14
تونس 17 11
الجزائر 14 08
الرباط 13 06
نواكشوط 27 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01 08-
إسطنبول 06 02
إسلام آباد 19 07
نيودلهي 21 09
جاكرتا 28 22
بكين 02- 11-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 14 05
أثينا 10 05
روما 16 06
باريس 11 04
مدريد 10 01
برلين 04 01-
لندن 10 05
مونتريال 04- 07-
موسكو 09- 15-
نيويورك 03 01-
واشنطن 04 00
أديس أبابا 25 11

الأرصاد الصقيع الظواهر الجوية شبورة مائية كثيفة أمطار

