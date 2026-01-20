هدوء السياسة ينعش الأسواق: مكاسب مصرية وخليجية عند أعلى مستوى في تاريخها

سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مكاسب ملحوظة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في وقت واصلت فيه السوق المصرية تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول الإقليمية، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وأغلق عدد من المؤشرات الخليجية على ارتفاعات متفاوتة، مستفيدة من تحسن المزاج العام في الأسواق العالمية، وهدوء المخاوف السياسية التي ألقت بظلالها خلال الأسابيع الماضية على حركة التداول.

مصر تواصل التحليق

واصلت السوق المصرية تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بتدفقات استثمارية إيجابية، وتحسن معنويات المستثمرين، ما جعلها من بين أبرز الأسواق أداءً في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ويرى مراقبون أن الأداء القوي للبورصة المصرية يعكس تفاؤلاً متزايداً بإصلاحات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تحسن مؤشرات السيولة والنشاط في عدد من القطاعات الرئيسية.

السعودية بين ضغوط النفط وجني الأرباح

وعلى خلاف الاتجاه الصاعد لبقية الأسواق الخليجية، أنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تعاملاته دون تغيير يذكر، متأثراً بتراجع أسعار النفط العالمية، إلى جانب عمليات جني أرباح طالت بعض الأسهم القيادية بعد موجة صعود سابقة.

ويرى محللون أن الأداء المتباين للسوق السعودية يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين، في ظل حساسية السوق لحركة أسعار الخام، التي لا تزال عاملاً ضاغطاً على أسهم الطاقة والبتروكيماويات.

الإمارات تقود المكاسب

في الإمارات، واصلت أسواق الأسهم مسارها الإيجابي الممتد من الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4%، مدعوماً بصعود أسهم قيادية، أبرزها سهم شركة إعمار العقارية الذي صعد بنحو 1%، إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 1.4%.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق على مكاسب بلغت 0.5%، مع تسجيل ارتفاعات واسعة النطاق شملت قطاعات متعددة، في إشارة إلى تحسن الثقة الاستثمارية.

وقال محلل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «XTB»، ميلاد أزار، إن التفاؤل المرتبط بموسم إعلان النتائج المالية أسهم في دعم أداء الأسهم الإماراتية، مشيراً إلى أن التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات، إلى جانب متانة الأساسيات الاقتصادية، وفّرت دعماً قوياً للأسواق، رغم استمرار تقلبات أسعار النفط كعامل خطر محتمل.

السياسة تهدئ المخاوف

في السياق ذاته، جاء الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية في ظل مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد تراجع حدة الاحتجاجات في إيران، وفق ما أفاد به سكان محليون، إلى جانب تقارير رسمية عن تنفيذ اعتقالات إضافية.

كما ساهمت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهدئة المخاوف، بعدما أشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إيران أوقفت ما وصفه بخطط لتنفيذ إعدامات جماعية بحق محتجين، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية.