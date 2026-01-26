واشنطن تعتمد نظام دفاع نشط إسرائيلي بـ 228 مليون دولار لتعزيز حماية مركبات برادلي

أعلنت شركة Elbit Systems الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فوزها بعقد جديد بقيمة 228 مليون دولار لتزويد الجيش الأمريكي بنظام الدفاع النشط "Durban Arrow"، في إطار صفقة تمتد على مدى ثلاث سنوات.

جاء الإعلان عبر بورصة تل أبيب، عقب قرار سابق للحكومة الأمريكية في 29 سبتمبر 2025 بمنح شركة General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) عقدًا لتوريد أنظمة حماية لمركبات برادلي القتالية. وبموجب الاتفاق، ستقوم GD-OTS بإدماج النظام الذي تطوره إلبيت على تلك المنصات.

المميزات



يُعد "Durban Arrow" أحد الأنظمة المتقدمة في مجال الدفاع النشط، ويوفر حماية محيطية بزاوية 360 درجة ضد طيف واسع من التهديدات، تشمل الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة والذخائر المتسكعة وقذائف الدبابات في البيئات المفتوحة والحضرية على حد سواء، ويتميز النظام بخفة الوزن وصغر الحجم وانخفاض استهلاك الطاقة، وبات ثاني نظام دفاع نشط يُعتمد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتماده من جيوش في دول أعضاء في حلف الناتو.



ويمثل العقد الجديد امتدادا لعقد أولي حصلت عليه إلبيت عام 2024 من GD-OTS، ويعد ثالث مرة يختار فيها الجيش الأمريكي هذا النظام تحديدا، كما كانت الشركة قد أعلنت قبل شهر عن فوزها بعقود إضافية بقيمة 150 مليون دولار لدمج النظام على ناقلات CV-90 الأوروبية التي تنتجها شركة BAE Systems Hägglunds.



وقال الرئيس التنفيذي لإلبيت، بيزاليل (بوتزي) ماخليس، إن النظام يواصل "إثبات تفوقه التكنولوجي عالميا"، مؤكدًا اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع الجيش الأمريكي والثقة الممنوحة لها لتطوير قدرات الحماية في ساحات القتال.

