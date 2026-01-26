قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن

لبنان يقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
لبنان يقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
هاجر رزق

تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مطالبة بإلزام اسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وكذلك إعلان وقف الاعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.

وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول تفصيلية أحصت 2036 خرقا إسرائيليا جرى تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، حيث بلغ عدد الخروقات في شهر أكتوبر 542 خرقا، وارتفع في نوفمبر إلى 691 خرقا، فيما سجل شهر ديسمبر 803 خروقات.
 

ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، إضافة إلى وقف استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأكدت الرسالة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء خطة الجيش اللبناني المؤلفة من خمس مراحل، وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. 

وأوضحت الخارجية أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من الخطة عبر بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة وصولا إلى نهر الأولي، تليها مرحلتا بيروت والجبل، ثم البقاع، وصولا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن استعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بالقوات الرسمية.

وجدد لبنان في شكواه استعداد حكومته للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف التهديد المستمر لاستقلال لبنان وسيادة أراضيه.

وزارة الخارجية اللبنانية اسرائيل مجلس الأمن الدولي خرقا إسرائيليا الشكوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: جائزة التميز الحكومي إحدى ثمار التعاون بين مصر والإمارات

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومي أصبحت عنوانا لإرادة التطوير

صورة أرشيفية

تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد