الجامعة العربية تبحث تعزيز حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة

تستضيف إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لبحث مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأكدت وزير مفوض د. مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين، والذي نص على عقد اجتماع جديد للجنة المشتركة لاستكمال دراسة مشروع القانون.

وأوضحت أن الاجتماع يشهد مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، حيث يتم خلاله استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون، تمهيدًا لعرض النتائج والتوصيات على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2026.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال وضمان عدم استغلالهم أو تجنيدهم في النزاعات المسلحة، من خلال إرساء إطار قانوني عربي استرشادي يواكب المعايير الدولية ذات الصلة.