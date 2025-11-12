لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره أوزبكستان يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات البطولة الودية المقرر إقامتها في مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

وتقام البطولة الودية في الإمارات، بمشاركة 4 منتخبات، مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران حيث يواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان بينما تواجه إيران منتخب الرأس الأخضر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق مباراة مصر وأوزباكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 الساعة 18:00 بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.