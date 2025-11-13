بعد نجاج السوبر المصري.. اتحاد الكرة الإماراتي يشكر هاني أبو ريدة

وجه عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على رسالته التي تضمنت الإشادة بجهود فرق العمل في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه الجنيبي خطابًا إلى أبو ريدة قال خلاله:

يسرّنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص الشكر والتقدير على رسالتكم الكريمة وما تضمنته من كلمات طيبة على جهود فرق العمل في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع :"قد أسعدنا كثيرًا ما لمسناه من تقديركم لمستوى الاحترافية والدقة التنظيمية، وهو نتاج تعاون وثيق ومخلص بينمؤسساتنا الشقيقة.

وأضاف:"لقد جسّدت هذه البطولة عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية, وعكست مايجمعنا من أهداف مشتركة لخدمة كرة القدم العربية والإرتقاء بها، وأتم :" ونؤكد لسعادتكم اعتزازنا الكبير بهذه الشراكةوتقديرنا لدور الاتحاد المصري لكرة القدم كشريك أساسي في إنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرّفة.

واختتم تصريحاته :" كما يسعدنا أن نرحّب بكم وبوفدكم الكريم في أي من فعاليات رابطة المحترفين الإماراتية القادمة, تأكيدًا لاستمرار التواصل البنّاء الذي نفرح به ونفاخر به".