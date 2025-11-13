قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد نجاج السوبر المصري.. اتحاد الكرة الإماراتي يشكر هاني أبو ريدة

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
حسام الحارثى

وجه عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على رسالته التي تضمنت الإشادة بجهود فرق العمل في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه الجنيبي خطابًا إلى أبو ريدة قال خلاله:

يسرّنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص الشكر والتقدير على رسالتكم الكريمة وما تضمنته من كلمات طيبة على جهود فرق العمل في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع :"قد أسعدنا كثيرًا ما لمسناه من تقديركم لمستوى الاحترافية والدقة التنظيمية، وهو نتاج تعاون وثيق ومخلص بينمؤسساتنا الشقيقة.

وأضاف:"لقد جسّدت هذه البطولة عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية, وعكست مايجمعنا من أهداف مشتركة لخدمة كرة القدم العربية والإرتقاء بها، وأتم :" ونؤكد لسعادتكم اعتزازنا الكبير بهذه الشراكةوتقديرنا لدور الاتحاد المصري لكرة القدم كشريك أساسي في إنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرّفة.

واختتم تصريحاته :" كما يسعدنا أن نرحّب بكم وبوفدكم الكريم في أي من فعاليات رابطة المحترفين الإماراتية القادمة, تأكيدًا لاستمرار التواصل البنّاء الذي نفرح به ونفاخر به".

هاني أبو ريدة الإمارات السوبر المصري الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

من مشاركة اليماحي في اجتماع برلمانات دول مجلس التعاون

اليماحي يثمن دور دول مجلس التعاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد توازن بلاده في علاقاته مع دول العالم

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية.. مئات السكان يفرون والهواء يتحول إلى سم قاتل

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد