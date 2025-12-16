بدء إصلاح واجهات المنازل المتأثرة بحادث قطار طوخ

قامت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، بالبدء فورا في أعمال إصلاح وبناء واجهات المنازل التي تأثرت جراء حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع ، وذلك عقب الانتهاء من رفع الحاويات (الكونتنرات) التي كانت سببًا في حدوث التلفيات.



وتشمل الأعمال إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت وذلك بعد التأكد من السلامة الانشائية للمنازل من قبل لجنة الهندسية لسلامة المنشآت بالمدينة .



ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الاصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.