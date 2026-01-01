قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
اقتصاد

انخفاض في بداية العام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1 يناير 2026

رشا عوني

مع أول أيام السنة الجديدة، يتابع المواطنون عن كثب أسعار الذهب في مصر والتي شهدت موجة ارتفاع غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي ثم تبعها انخفاض طفيف ثم ارتفاع مجدداً.


ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس ١ يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم  نحو 6657 جنيها للشراء، و6634 جنيها للبيع دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الصاغة 5825 جنيها للشراء، و5805 جنيهات للبيع
 

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4993 جنيها للشراء، 4976 جنيها للبيع.
 

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم  46600 جنيه للشراء، بينما سجلت سعر الأوقية 46440 دولارا للشراء.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.

