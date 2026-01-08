توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. ومصر تجدد رفض تقسيم فلسطين وتؤكد إقامة دولتهم المستقلة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يناير ومفاجأة في عيار 21 بالأسواق

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث سجلت الأسعار التالية في الأسواق المحلية:

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: 5104 جنيهات

عيار 21: 5955 جنيهًا

عيار 24: 6806 جنيهات

الجنيه الذهب: 47640 جنيهًا

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 8 يناير.. فيديو



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الخميس 8 يناير، وجاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

شراء: 47.19 جنيه

بيع: 47.33 جنيه

اليورو

شراء: 55.25 جنيه

بيع: 55.42 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 63.82 جنيه

بيع: 64.02 جنيه

شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026



تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 8 يناير 2026، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة لا يمنع الإحساس بالبرودة، خاصة في فترات الليل المتأخرة، مشددة على ضرورة عدم تخفيف الملابس، خصوصًا لكبار السن والأطفال.

شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا من الساعة الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أكد أحمد هشام، الخبير المروري، أن الحالة المرورية خلال إجازة عيد الميلاد المجيد شهدت حالة من الهدوء الملحوظ في مختلف الشوارع والمحاور، وذلك باعتبارها إجازة رسمية انعكست على انخفاض أعداد المواطنين في الطرق، ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية واضحة دون أي تكدسات.

وأشار في صباح البلد إلى أن حركة السير جاءت مستقرة طوال اليوم، ولم يتم رصد أي معوقات مؤثرة على الحركة المرورية.



ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة تضع فنزويلا ضمن حساباتها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى نية بلاده العمل هناك لسنوات طويلة.

ترامب: أود السفر إلى فنزويلا مستقبلًا

أعرب ترامب عن رغبته في زيارة فنزويلا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البلاد تمثل فرصة مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي.

النفط الفنزويلي في صدارة الخطط

أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعتمد على النفط الفنزويلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض أسعار النفط الخام عالميًا.

الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد



أعلن الجيش السوري فرض حظر تجول كامل في أحياء الشيخ مقصود، الأشرفية، وبني زيد بمدينة حلب، وذلك من الساعة 01:30 ظهرًا وحتى إشعار آخر وفقًا لما نقتله قناة القاهرة الإخبارية.

تحذير للمدنيين

هيب الجيش السوري بالمدنيين الابتعاد عن كافة مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حفاظًا على سلامتهم.

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك



قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أدلى بتصريحات أولية تناولت التطورات الأخيرة داخل سوريا، مع تركيز خاص على أوضاع الأقليات في عدد من المناطق، وعلى رأسها مدينة حلب.

تحذير من هجمات على الأكراد في حلب

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة القاهرة الإخبارية، أن ساعر أعاد صياغة تصريحاته السابقة بشأن الأقليات السورية، مؤكدًا أن الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأكراد في مدينة حلب «خطيرة ومقلقة». وأضاف أن هناك ما وصفه بـ«دين أخلاقي» على المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة ونجاح.

وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية تركز على إزالة أي معوقات أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاقتصاد الوطني.

تحمل مصر أعباء استضافة اللاجئين

وأضاف الوزير أن مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة اللاجئين الفارين من الأزمات المتلاحقة في بلادهم، مؤكّدًا أن الدولة تعمل على إدارة هذه الأعباء بكفاءة بالتعاون مع شركائها الدوليين.

مصر خط أحمر| وزير الخارجية: ندعم وحدة اليمن والسودان وفلسطين ونؤكد على حماية مصالحنا الوجودية



في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تظل مصر دائمًا داعمة لوحدة وسيادة الدول العربية وحامية لمصالحها الوجودية.

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، خلال سلسلة تصريحات هامة في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية، على موقف مصر الثابت تجاه الأمن القومي العربي والدولي.

وشدد على دعم بلاده الكامل لوحدة وسيادة اليمن، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تقسيم السودان أو انهيار دولته، إلى جانب التأكيد على حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة مستقلة.