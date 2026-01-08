خبير : سيولة مرورية خلال عيد الميلاد وتشديدات متوقعة اليوم الخميس

أكد أحمد هشام، الخبير المروري، أن الحالة المرورية خلال إجازة عيد الميلاد المجيد شهدت حالة من الهدوء الملحوظ في مختلف الشوارع والمحاور، وذلك باعتبارها إجازة رسمية انعكست على انخفاض أعداد المواطنين في الطرق، ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية واضحة دون أي تكدسات.

وأشار في صباح البلد إلى أن حركة السير جاءت مستقرة طوال اليوم، ولم يتم رصد أي معوقات مؤثرة على الحركة المرورية.

تنسيق كامل بين المرور والأرصاد الجوية

وأوضح هشام أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الحالة الجوية وأي متغيرات قد تؤثر على الطرق، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساهم في منع وقوع حوادث مرورية خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن الجاهزية المسبقة والتدخل السريع كان لهما دور كبير في الحفاظ على الانضباط المروري.

تكثيف الخدمات المرورية والالتزام بقواعد السير

ولفت الخبير المروري إلى أنه تم تعزيز وتكثيف الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، مع انتشار رجال المرور لضمان التزام قائدي المركبات بقواعد المرور، الأمر الذي أسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر.

ازدحام نسبي متوقع اليوم الخميس

وبشأن حركة المرور اليوم الخميس، توقع أحمد هشام أن تشهد بعض المناطق ازدحامًا نسبيًا وزيادة في الكثافات المرورية، خاصة مع عودة الحركة الطبيعية للعمل، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار وجود خدمات مرورية مكثفة للتعامل مع أي تكدسات وتأمين حركة السير.

مخالفات مرورية جديدة على مائدة مجلس النواب

وفي سياق متصل، كشف الخبير المروري أن التعديلات الخاصة ببعض المخالفات المرورية التي أقرها مجلس النواب، ستُعرض خلال أولى جلسات الانعقاد المقبلة، مشيرًا إلى أنه عقب الموافقة النهائية عليها، سيتم التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لتطبيقها رسميًا.