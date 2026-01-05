إعادة الحركة المرورية على طريق بنها الحر بعد اصطدام ميكروباص بالرصيف

شهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بالصيف علي طريق بنها شبرا الحر ووجود مصابين.



وانتقلت قوات الأمن على الفور، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التابعة لفرع إسعاف القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.