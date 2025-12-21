هدى منصور: منجم السكري نموذج أمني ومهني و97% من العاملين مصريون

كشفت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أنها تتلقى تقارير أسبوعية دقيقة عن حجم الإنتاج في منجم السكري، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا للتنظيم والأمن والكفاءة في قطاع التعدين.

ضخ استثمارات أجنبية كبيرة

وأكدت “منصور” خلال حلقة خاصة أُجريت لأول مرة داخل المنجم ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن مصر تعد دولة واعدة في مجال التعدين، ولديها مستقبل كبير في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الشركة تسعى لضخ استثمارات أجنبية كبيرة والعمل على رفع مساهمة التعدين في الاقتصاد من 1% إلى 6%.

وأوضحت أن المشروع سيستمر حتى عام 2030 مع إمكانية التمديد من خلال اكتشاف أماكن جديدة للذهب، مؤكدة أن حقوق المصريين محفوظة بالكامل ولم يتم المساس بحبة ذهب واحدة تخص الدولة.

إهدار الذهب أو سرقته

وحول الشائعات عن إهدار الذهب أو سرقته، شددت منصور على وجود منظومة أمنية صارمة تشمل تفتيشًا دقيقًا قبل وبعد دخول الموظفين، وأن أي محاولة للسرقة ستؤدي إلى فصل العامل فورًا، مؤكدة التزام كل العاملين بالقواعد والضوابط في المنجم.

بيئة آمنة ومستقرة

وأشارت إلى أن الخبراء الأجانب يرون مصر دولة آمنة وتتمتع بالكفاءة والنظام، معربة عن فخرها بأن 97% من العاملين في منجم السكري من المصريين مقابل أقل من 3% أجانب، وأن جميع العاملات في المنجم يعملن في بيئة آمنة ومستقرة، مما يعكس احترافية وإتقان إدارة المشروع.