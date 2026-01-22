قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اغتصاب وضرب وكلاب.. منظمة حقوقية إسرائيلية تكشف عن فظائع في سجون الاحتلال

سجن سيديه تيمان
سجن سيديه تيمان
فرناس حفظي

كشف تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن انتهاكات خطيرة بحق السجناء الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والجنسي وسوء المعاملة وظروف معيشية قاسية وحرمان من الرعاية الطبية.


واستند التقرير إلى مقابلات مع سجناء أُفرج عنهم، وضمّ شهادات تشير إلى "نمط خطير من العنف الجنسي" نفذه حراس السجون والجنود وأفراد جهاز الأمن العام (الشاباك)، مثل التجريد القسري من الملابس، والضرب على الأعضاء التناسلية، وإطلاق الكلاب عليهم، بالإضافة إلى استخدام أدوات للاغتصاب القسري.


وأشار التقرير إلى أن نسبة 67% من 349 سجينًا شملهم استطلاع أطباء من أجل حقوق الإنسان تعرضوا لعنف شديد داخل مراكز الاحتجاز، وتحدث بعض السجناء عن تعرضهم لصدمات كهربائية، وللساعات الطويلة من التقييد المؤلم، وحرمانهم من الطعام والماء النظيف، إضافة إلى سوء الخدمات الطبية.


وتضم مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية نحو 9000 سجين أمني فلسطيني، غالبيتهم لم تُحاكم، ويُصنّفون ضمن فئات مختلفة، بينها "المقاتلون غير الشرعيين"، وهو تصنيف غير معترف به دولياً، منذ أكتوبر 2023، توفي 84 سجينًا فلسطينيًا، ولا تزال إسرائيل تحتجز جثامين 80 منهم، بينما مُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون.


وردت مصلحة السجون على التقرير بالقول إنها تعمل وفق القانون، وتوفر الرعاية الطبية والحقوق الأساسية لجميع المحتجزين، بينما أكد جهاز الأمن العام أن استجواباته تخضع لإشراف قانوني صارم.


وقالت يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لبتسيلم، إن مرافق الاحتجاز الإسرائيلية تحولت عمليا إلى "معسكرات تعذيب"، حيث يعاقب أي سجين بقسوة متعمدة، ما يعكس سياسة منهجية من التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين.

السجناء الفلسطينيين مراكز الاحتجاز الإسرائيلية مرافق الاحتجاز الإسرائيلية حراس السجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: الأزهر أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز

فضل صيام شهر شعبان

عمرو الورداني: صيام شعبان يرفع قدر الأعمال ويجعلها تدخل من باب المحبة

جانب من اللقاء

سلامة داود يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر شموس مضيئة

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد