ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
أخبار البلد

الصحفيين العرب يدين استشهاد ثلاثة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي وسط غزة

الصحفيين العرب
الصحفيين العرب
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب استشهاد ثلاثة صحفيين ظهر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم خلال مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، قرب المستشفى الأمريكي وسط قطاع غزة ، و الشهداء هم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم ، يأتي ذلك وسط تصعيد دموي من قوات الاحتلال، حيث قتلت ثمانية مواطنين آخرين، منهم ثلاثة أشقاء شرقي مخيم البريج، وثلاثة مواطنين شرقي دير البلح منهم أب وطفله، وامرأة وطفل،  في خانيونس.

وأضاف إن هذه الجريمة النكراء هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الصهيوني لتصفية الصحفيين الفلسطينيين لأنهم يقومون بواجبهم فى نقل الحقيقة ، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 260  من الصحفيين والعاملين بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال الصهيوني .

وحمل الاتحاد العام للصحفيين العرب الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، و  يؤكد أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يعد من جرائم الحرب مكتملة الأركان وتمثل اعتداء صارخا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان  وهي بمثابة تحد سافر لاتفاقيات جنيف لحرية الصحافة والإعلام .

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة وضرورة فرض عقوبات رادعة ضد العدو الصهيوني وعدم الإفلات من العقاب .

الاتحاد العام للصحفيين العرب قصف إسرائيلي المصرية

