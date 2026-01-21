الصحفيين العرب يدين استشهاد ثلاثة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي وسط غزة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب استشهاد ثلاثة صحفيين ظهر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم خلال مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، قرب المستشفى الأمريكي وسط قطاع غزة ، و الشهداء هم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم ، يأتي ذلك وسط تصعيد دموي من قوات الاحتلال، حيث قتلت ثمانية مواطنين آخرين، منهم ثلاثة أشقاء شرقي مخيم البريج، وثلاثة مواطنين شرقي دير البلح منهم أب وطفله، وامرأة وطفل، في خانيونس.

وأضاف إن هذه الجريمة النكراء هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الصهيوني لتصفية الصحفيين الفلسطينيين لأنهم يقومون بواجبهم فى نقل الحقيقة ، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 260 من الصحفيين والعاملين بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال الصهيوني .

وحمل الاتحاد العام للصحفيين العرب الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، و يؤكد أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يعد من جرائم الحرب مكتملة الأركان وتمثل اعتداء صارخا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان وهي بمثابة تحد سافر لاتفاقيات جنيف لحرية الصحافة والإعلام .

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة وضرورة فرض عقوبات رادعة ضد العدو الصهيوني وعدم الإفلات من العقاب .