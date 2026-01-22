عادل الغول: وجود مصر في مجلس السلام بغزة يبعث الطمأنينة للفلسطينيين

قال عادل الغول رئيس مركز باريس للدراسات الأمنية والعلاقات الدولية، إنّ موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانضمام إلى مجلس السلام الدولي، الذي دعا إلى تشكيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكّلت دفعة قوية لجميع الأطراف، في ظل الدور المحوري والهام الذي تلعبه مصر في السياسة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القاهرة ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ، ولعبت دورًا محوريًا في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب دورها المهم في رعاية الحوار الفلسطيني–الفلسطيني.

وتابع، أن وجود مصر داخل مجلس السلام الدولي من شأنه أن يسهم في إقناع الأطراف المختلفة، لا سيما الطرف الفلسطيني، بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، خاصة فيما يتعلق بقضية سلاح حركة حماس، وعدم استخدامه ذريعة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم الالتزام بتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة.

وأكد الغول أن مشاركة مصر في مجلس السلام تحمل أهمية خاصة للفلسطينيين، في ظل غياب السلطة الفلسطينية عن هذا المجلس، وعدم توجيه دعوة إلى الرئيس محمود عباس للمشاركة فيه، رغم كونه يمثل الشرعية الفلسطينية.

وذكر، أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل المجلس منح الفلسطينيين قدرًا كبيرًا من الطمأنينة، نظرًا لأن الموقف المصري يعكس بوضوح موقفًا داعمًا ومساندًا للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.