أسامة السعيد: فتح معبر رفح الفلسطيني انتصار للإرادة المصرية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، إن حالة الاستنفار والجاهزية الكاملة من جانب السلطات المصرية لاستقبال الأشقاء القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج والدعم، تُعد خطوة طبيعية ومتوقعة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر كانت دائمًا على استعداد لتقديم العون للشعب الفلسطيني، ودفعها نحو فتح معبر رفح لإغاثة الفلسطينيين يأتي في إطار هذا الالتزام المستمر.

وتابع، أن فتح المعبر في الاتجاهين يمثل انتصارًا للإرادة المصرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تسعى لتحويل المعبر إلى مسار خروج الفلسطينيين من قطاع غزة فقط.

وأوضح أن التصميم المصري والدعم الواضح للشعب الفلسطيني أسهم في تحقيق إرادة مصر في إبقاء الفلسطينيين على أرضهم مع توفير المساعدة اللازمة لهم.

وأكد السعيد أن الأشقاء الذين يحتاجون إلى العلاج العاجل يخضعون حاليًا للعلاج في المستشفيات المصرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه الوتيرة حتى يتحول معبر رفح إلى أداة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل حاولت أكثر من مرة عرقلة فتح المعبر ووقف تدفق المساعدات، لكن الإرادة المصرية مكنت من إعادة فتحه وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين في قطاع غزة.