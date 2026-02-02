شعراوي يرفض مناداته بالوزير: أنا نائب عن الشعب

أكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن مرحلة عمله كوزير أصبحت من الماضي، مشددًا على أنه يتشرف حاليًا بكونه نائبًا عن الشعب يمارس دوره التشريعي والرقابي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ردًا على مداخلة النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة، الذي قال: «إحنا دلوقتي ننادي حضرتك معالي النائب وليس معالي الوزير، لكن بالتأكيد نحب نستفيد من خبراتك في مختلف الملفات».

ورد شعراوي قائلًا: «أنا معاكم ومع بعض في اللجنة، وأي مناقشات لو وقت الاجتماع ما كفاش مكتبي مفتوح، ونتكلم في أي ملفات.. كلنا هنا موجودين علشان الناس اللي انتخبونا».

وأضاف: «بالنسبة لكلمة وزير، أنا كنت وزير سابق وتشرفت بالمهمة، لكن دلوقتي أنا نائب عن الشعب، وجايين نمثل الناس ونعبر عنهم، وعملي في اللجنة خالص لوجه الله، زي ما كنت بشتغل بنفس المبدأ وأنا في الوزارة».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: «العمل النيابي أتاح لنا فرصة أكبر لممارسة الدور الرقابي والتشريعي بحرية، بعد الانتقال من العمل التنفيذي، ومع بعض هنستغل الفرصة لخدمة المواطنين.. هما اللي جابونا وبنشتغل علشانهم، وهنا لازم نفصل بين الوزير والنائب».