الهلال الأحمر الفلسطيني: تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح بارقة أمل للمصابين الفلسطينيين

علق رائد النمس مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، على بدء استقبال مصر للمصابين والمرضى الفلسطينيين بعد تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعودة فلسطينيين من مصر إلى غزة .

وقال رائد النمس في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" تعاون وتنسيق مستمر بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري ".



وتابع رائد النمس :" تشغيل الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بارقة أمل للمرضى والمصابين الفلسطينيين ".

واكمل رائد النمس :" هناك حوالي 100 ألف مصاب فلسطيني جزء كبير منهم حالتهم خطرة ويحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع ".

ولفت رائد النمس:" قطاع غزة به حوالي 350 مريض من أصحاب الامراض المزمنة يحتاجون إلى رعاية طبية وادوية ومستلزمات طبية ".

