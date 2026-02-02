قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
برلمان

برلماني: إعادة فتح معبر رفح استكمال لنجاح الرؤية المصرية في دعم غزة

النائب محمد عبده
النائب محمد عبده
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرة أخرى بعد نحو عام ونصف من الإغلاق تأتي استكمالًا لنجاح الرؤية المصرية والدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وأوضح النائب محمد نوح، في بيان له اليوم، أن إعادة فتح معبر رفح تأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم مسار التهدئة، واستكمال المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كوسيط نزيه وفاعل يسعى دائمًا إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتجهيز المستشفيات المصرية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم، في مشهد إنساني يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

كما وجّه النائب محمد نوح التحية والتقدير للهلال الأحمر المصري على جهوده المشرفة، والدور الإنساني الكبير الذي يقوم به في تقديم الخدمات الإغاثية والطبية والإنسانية عبر معبر رفح، وتنظيم استقبال المصابين والمساعدات، بما يجسد التزام مصر الدائم بواجبها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ولن تدخر جهدًا في سبيل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة ويُعيد الاستقرار إلى المنطقة.

رفح معبر رفح البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

