قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفلة تتلقى العلاج.. المشاهد الأولى لوصول المصابين الفلسطينيين لمعبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
عادل نصار

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو للحظات الأولى لتلقي طفلة مصابة فلسطينية قادمة إلى مصر للعلاج وذلك بعد فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقد وصلت أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية، وذلك عبر معبر رفح البري عقب فتحه من الجانبين.

مهمة إنقاذ تاريخية

وقال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن محافظة شمال سيناء أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين المتوقع وصولهم إلى الأراضي المصرية خلال الساعات القادمة، وذلك بعد التشغيل الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف المراسل، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات في المحافظة تهيأت بالكامل للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.

وأوضح المراسل أن 4 مستشفيات رئيسية في شمال سيناء ستستقبل الحالات العاجلة، وهي مستشفى الشيخ زويد، مستشفى العريش العام، مستشفى نخل، ومستشفى بئر العبد، إلى جانب مستشفيات الخط الثاني في مدن القناة، وتشمل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مع نقل الحالات المعقدة إلى مستشفيات القاهرة حسب الحاجة.

وأشار زياد قاسم إلى جاهزية الكوادر الطبية لتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين فور وصولهم.

وأردف، أن وزارة الصحة المصرية أكدت على الاستنفار الكامل، حيث تم توفير نحو 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات، إلى جانب الأطقم التمريضية والفرق الطبية المتنقلة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الوافدين من قطاع غزة.

ولفت المراسل، إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة المصرية المختلفة لتيسير إجراءات عبور المواطنين الفلسطينيين بأمان وسلاسة.

معبر رفح الجانب الفلسطيني إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

المربى

الغرف التجارية: المربى المصرية تستحوذ على 20% من واردات اليابان

رفح

"منتصف النهار" يسلط الضوءَ على استقبال مصر للدفعات الأولى من الفلسطينيين المصابين

السلع

الغرف التجارية: إنشاء 130 منفذ و107 شادر لبيع السلع على مستوى الجمهورية

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

المزيد