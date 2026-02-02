عبد العزيز الكفراوي يترشح على منصب نقيب مهندسي القاهرة

أعلن المهندس عبد العزيز حسب الله الكفراوي، رئيس لجنة التدريب بنقابة مهندسي القاهرة، ونجل المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، ترشحه رسميًا لمنصب نقيب مهندسي القاهرة، مؤكدًا أن قراره يأتي انطلاقًا من مسؤولية وطنية ومهنية تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء النقابة، واستعادة المكانة المستحقة للمهندس المصري كأحد أعمدة التنمية الشاملة.

وأوضح الكفراوي، في بيان له، أن انتماءه للمهنة الهندسية يمثل مصدر فخر ومسؤولية، مشيرًا إلى أنه نشأ على منهج يعتبر الهندسة رسالة بناء وتعمير وخدمة للإنسان، وليس مجرد مهنة تقنية، مؤكدًا أن ترشحه يحمل رؤية تجمع بين خبرات الماضي وأدوات المستقبل التكنولوجية.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يقوم على محاور عملية قابلة للتنفيذ، في مقدمتها استعادة هيبة المهندس، وتفعيل الدور القانوني والمهني للنقابة في حماية أعضائها وصون حقوقهم داخل بيئة العمل، إلى جانب تحويل نقابة القاهرة إلى “نقابة ذكية” تقدم خدماتها الصحية والاجتماعية إلكترونيًا عبر تطبيقات الهاتف، بما ينهي معاناة الإجراءات التقليدية.

كما يتضمن البرنامج إنشاء مركز تميز لتأهيل وتدريب شباب المهندسين على أحدث برامج النمذجة والذكاء الاصطناعي في المجالات الهندسية، بهدف فتح آفاق جديدة للعمل داخل الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن تنمية موارد النقابة من خلال استثمارات آمنة تسهم في تحسين المعاشات وتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أسر المهندسين بشكل يليق بهم.

ووجّه الكفراوي رسالة إلى مهندسي القاهرة، أكد خلالها أن النقابة يجب أن تكون السند الحقيقي لكل مهندس في أوقات الأزمات، وشريكًا فاعلًا في مسارات النجاح، مشددًا على أن حملته لا تقوم على الوعود بقدر ما تعتمد على التنفيذ والإدارة العلمية التي تضع مصلحة المهندس في المقام الأول.

واختتم بالتأكيد على عزمه عقد لقاءات وجولات ميدانية موسعة مع المهندسين بمختلف القطاعات، للاستماع إلى رؤاهم وتضمينها في خطة العمل النهائية، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يبدأ بوعي المهندسين واختيارهم لمن يعبر عن طموحاتهم.