موسم الخيرات.. الإفتاء: شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله

أكد أحمد بسيوني مدير مركز الإمام اليث بن سعد لفقه التعايش بدار الإفتاء المصرية، أن شهر شعبان من الأشهر المفضلة وهو موسم من مواسم الخيرات.

وقال أحمد بسيوني في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" شهر شعبان سمي بهذا الاسم لأن الخيرات فيه تتشعب وهو الطريق الموصل إلى شهر رمضان ".



وأضاف أحمد بسيوني:" النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شهر شعبان".

وتابع أحمد بسيوني :" تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام في شهر شعبان ، مضيفا:" يتم رفع الأعمال على الله في شهر شعبان ".

يُعتبر شهر شعبان من الشهور التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، سواء كانت قولية أو فعلية، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن رفع الأعمال يعني عرضها على الله تعالى.

لذلك يُستحب لكل مسلم أن يغتنم هذا الشهر بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والاستعداد لشهر رمضان بالصيام والقيام، حتى ينال الخيرات والبركات الوفيرة التي يفيضها الله على عباده في هذا الشهر المبارك.

أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان

اللهم ارزقني علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقاً حلالاً، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم ارحمني رحمةً تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

