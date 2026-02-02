قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انهيار أسعار الذهب| تراجع 900 دولار.. أعرف أخر تحديث

الذهب
الذهب
عادل نصار

في الشهر الأول للعام الجديد 2026 عاشت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من التذبذب داخليا وعالميا، وذلك بعد موجة غير مسبوقة من الارتفاع الحاد في أسعار المعدن الأصفر قبل أن ينخفض لمستوى قياسي وبشكل مفاجيء وسط توقعات بموجة صعود جديدة وأكثر قوة.

هبوط الذهب 900 دولار والفضة 33% بتعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب والفضة انخفاضها الكبير اليوم الاثنين، حيث ساهمت زيادة متطلبات الهامش من بورصة شيكاجو التجارية في تسريع عمليات التصفية الكبيرة التي بدأت أواخر الأسبوع الماضي، بعد ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 2.4% إلى 4752.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل تراجعًا بنحو 10% في وقت سابق من الجلسة، وخسر أكثر من 9.8% من قيمته منذ 30 يناير، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي منذ عام 1983.

الذهب

وتكبد الذهب خسائر سريعة، إذ فقد نحو 900 دولار من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولار في 29 يناير، متخليًا عن معظم مكاسبه المسجلة منذ بداية العام في غضون يومي تداول فقط.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 تراجعاً فى نهاية التعاملات لليوم الثانى على التوالى بعد أن سجل المعدن الأصفر عالميًا بمقدار 160 دولاراً مقارنة بالاسبوع الماضى، بالاضافة إلى تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا فى الصاغة الان بقيمة 200 جنيهاً.

وفيما يلى آخر تحديث لـسعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية:

أسعار الذهب محليًا

سعر الذهب عيار 24 اليوم بالصاغة
- سعر الذهب عيار 24اليوم سجل نحو 7405 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالصاغة
- سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 6480 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بالصاغة
- سعر الذهب عيار 18 يسجل 5554جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم نحو 51840جنيه.
سعر الذهب عالميًا
سجل سعر الذهب اليوم استقرارا خلال عطلة الصاغة، حيث سجل سعر الأونصة نحو 4865 دولارًا.
 

الذهب أسواق الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا

المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الخطاب والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي " ،

مؤتمر "استثمار الخطاب الخطاب والإعلامي " يناقش مكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال

المشاركون بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي للمرأة

المشاركون بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي للمرأة يوصون بتفعيل برامج لتمكينها وتعزيز حقوقها في المجال العام

بالصور

نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد