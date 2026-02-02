انهيار أسعار الذهب| تراجع 900 دولار.. أعرف أخر تحديث

في الشهر الأول للعام الجديد 2026 عاشت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من التذبذب داخليا وعالميا، وذلك بعد موجة غير مسبوقة من الارتفاع الحاد في أسعار المعدن الأصفر قبل أن ينخفض لمستوى قياسي وبشكل مفاجيء وسط توقعات بموجة صعود جديدة وأكثر قوة.

هبوط الذهب 900 دولار والفضة 33% بتعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب والفضة انخفاضها الكبير اليوم الاثنين، حيث ساهمت زيادة متطلبات الهامش من بورصة شيكاجو التجارية في تسريع عمليات التصفية الكبيرة التي بدأت أواخر الأسبوع الماضي، بعد ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 2.4% إلى 4752.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل تراجعًا بنحو 10% في وقت سابق من الجلسة، وخسر أكثر من 9.8% من قيمته منذ 30 يناير، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي منذ عام 1983.

الذهب

وتكبد الذهب خسائر سريعة، إذ فقد نحو 900 دولار من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولار في 29 يناير، متخليًا عن معظم مكاسبه المسجلة منذ بداية العام في غضون يومي تداول فقط.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 تراجعاً فى نهاية التعاملات لليوم الثانى على التوالى بعد أن سجل المعدن الأصفر عالميًا بمقدار 160 دولاراً مقارنة بالاسبوع الماضى، بالاضافة إلى تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا فى الصاغة الان بقيمة 200 جنيهاً.

وفيما يلى آخر تحديث لـسعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية:

أسعار الذهب محليًا

سعر الذهب عيار 24 اليوم بالصاغة

- سعر الذهب عيار 24اليوم سجل نحو 7405 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالصاغة

- سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 6480 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بالصاغة

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 5554جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم نحو 51840جنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب اليوم استقرارا خلال عطلة الصاغة، حيث سجل سعر الأونصة نحو 4865 دولارًا.

