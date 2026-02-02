صورنا في روض الفرج.. أحمد عزمي: مسلسل حكاية نرجس عن قصة حقيقية

كشف الفنان أحمد عزمي، كواليس مشاركته في مسلسل حكاية نرجس، والمقرر عرضه في شهر رمضان الكريم .



وقال أحمد عزمي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مسلسل حكاية نرجس مأخوذ من قصة حقيقية ".

وأضاف أحمد عزمي :" من أول حلقة الجمهور هيعرف القصة اللي بنتكلم عنها ومسلسل حكاية نرجس درامي يتحدث عن قصة سيدة".

وتابع أحمد عزمي :" إحنا صورنا في روض الفرح ونزلنا في أماكن حقيقية وأقدم التحية لأهالي روض الفرج على محبتهم لنا ومساعدتنا على تنظيم سير العمل ".

وأكمل أحمد عزمي: " ريهام عبد الغفور نجمة كبيرة وسعيد بالعمل معها وحمزة العيلي فنان راقي ومجتهد ".

