إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد عزمي: ريهام عبد الغفور أخت وصديقة ووالدها أستاذي وأبويا الروحي

أحمد عزمي
أحمد عزمي
سعيد فراج

تحدث الفنان أحمد عزمي، عن كواليس مشاركته في مسلسل حكاية نرجس، مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك خلال احتفالية الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني. 

وقال أحمد عزمي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «سعادة كبيرة جدا بالعمل مع الفنانة ريهام عبدالغفور .. هي أخت وصديقة وعشرة عمر والدها رحمة الله عليها أستاذ أشرف عبد الغفور هو أستاذي وأبويا الروحي هو أول واحد أنا وقفت قدامه في الإذاعة وقدام الكاميرا أنا بعتبر ريهام أخت أكتر منها زميلة عمل ده يعتبر العمل الرابع لنا مع بعض بعد فيلم الغابة ومسلسل بنت بنوت والسنة اللي فاتت ظلم المصطبة وده رابع عمل فالحقيقة يعني دايما بسعد بإن أنا اكون معاها». 

وتابع أحمد عزمي: «ريهام فنانة كبيرة ودايما عندها جديد وعندها دراسة كبيرة جدا للدور اللي هي بتقدمه وان شاء الله بإذن الله حكاية نرجس هتبقى شخصية مختلفة جداً لريهام وبالنسبة لي كمان إن شاء الله السنة دي يا رب». 

وأضاف أحمد عزمي: «أنا بعمل شخصية نص تجمال سواق عربية نص نقل هو أخو حمزة العيلي وبنشوف بقى حياته عاملة ازاي وعلاقته بنرجس وعلاقته بعوني اللي هو حمزة العيلي أخويا وان شاء الله بازن الله بيبقى مسلسل حلو يعجب الناس». 

مسلسل حكاية نرجس

مسلسل «حكاية نرجس» من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الحكايات الدرامية خلال سباق رمضان 2026.

أحمد عزمي الفنان أحمد عزمي ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل حكاية نرجس

