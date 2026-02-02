من معبر رفح إلى مستشفيات القاهرة.. منظومة إنقاذ متكاملة لدعم مرضى غزة

كشف كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح البري، عن الاستعدادات الجارية لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى الجانب المصري من المعبر، مٌوضحًا أن وزارة الصحة المصرية دفعت بـ44 سيارة إسعاف، ورفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، وعلى رأسها مستشفيات الشيخ زويد، وبئر العبد، والعريش العام، ونخل.



وأشار كمال، خلال رسالة على الهواء من معبر رفح البري، إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة من الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يتم إجراء الكشف الطبي المبدئي على الحالات داخل منطقة الحجر الصحي بالمعبر.



وأوضح أنه فور استقبال أي حالة، يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتها الصحية، مٌشيرًا إلى أنه في حال احتياجها لرعاية بسيطة يتم نقلها إلى مٌستشفيات محافظة شمال سيناء، أما إذا كانت تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة أو رعاية مٌتقدمة، فيتم نقلها على الفور إلى مٌستشفيات القاهرة لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج المناسب.