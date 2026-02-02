زوجة ممدوح عبد العليم توجه رسالة شكر لحنان شوقي.. ماذا قالت؟

علقت شافكي المُنيري زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، على تصريحات الفنانة حنان شوقي، حول علاقة الصداقة المرتبطة بزوجها الراحل.

وكتبت شافكي عبر فيسبوك: “الفنانة حنان شوقي.. وحديثها عن ممدوح عبدالعليم، صعب هنا أقول لها شكرا لأن ممدوح كانت تعتبره أخا وزميلا وأنا حاسة بها جدا لأن دى حقيقة ممدوح عبد العليم.. استثنائي في كل شىء.. كان حقيقيا مترفعا جدا لا يؤذي أحدا أبدا في حاله تماما.. يعشق فنه يقدر كل من حوّله لكنه كان يتعامل بأخلاق وود مع الجميع.. ما ذكرته الفنانة حنان شوقي هو الحقيقة.. صعب إنك تتخطى وفاته حقيقي طبعا راضين بقضاء الله لكن أن تمر أكثر من عشر سنوات وتظل الكلمات والأحاسيس بهذه القوه شىء يؤكد أن الإنسان تظل سيرته عطرة وعظيمة طالما كان قديرا محترما جميلا خلوقا وهذا هو الأبقى”.

وتابعت: “شكرا للفنانة الجميلة المخلصة حنان شوقى... عن المحترم الغالي الحبيب ممدوح عبد العليم ”.