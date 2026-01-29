اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن

حلت الفنانة حنان شوقي ضيفة ببرنامج ورقة بيضا مع الاعلامية يمني بدراوي المذاع علي قناة النهار، لتتحدث عن مشوارها الفني، ومواقف مؤثرة بحياتها.

وقالت حنان شوقي، "الجمهور مازال يتذكرني بدوري في مسلسل ليالي الحلمية حتي الوقت الحالي، ويقول لي لقب الدكتورة قمر ".

وعن سبب غيابها عن الوسط الفني قالت،" ليس قرار مني أن ابتعد عن الوسط الفني، ولكني قررت اشتري نفسي منذ عام ٢٠٠٢، واخترت رحلتي مع الله، ونظرت إلى آخرتى، واعتزلت الناس، وكنت أشعر أن روحي ليست معي ، كنت أشعر أنني بين ناس غريبة، كنت بكلم ربنا ودلني علي الطريقة الصوفية".

وأضافت، " رأيت ليلة القدر، وهي تعتبر ليلة لا يمكن أن أنساها، كانت رؤية ظاهرية، وشعرت إحساس كبير من الحب والحنية والرحمة، وتغيرت من داخلي، أصبحت لا أري أي عيوب ".

حنان شوقي وأزماتها النفسية

وتابعت حديثها، " اتقهرت وشعرت بالحزن والخذلان الشديد عندما طلبت من منتج المشاركة في عمل فني، وندمت علي ذلك، ولم أكررها مرة ثانية، فكنت كلما أحصل على جائزة اقعد في البيت".

عن الازمات التي تعرضت لها في حياتها قالت، "تعرضت لجلطة بسبب أزمة نفسية قوية، كنت أسوق في الطريق ولم أعد أشاهد شئ من حولي، وأصيبت بجلطة في القلب، والطبيب قالي لي حد مزعلك في قلبك"

وتحدثت متأثرة عن الفنان ممدوح عبد الحليم قائلة، "تأثرت بشدة عند وفاته، كان بيخاف عليا اوي وحزنت بشدة لرحيله".

وعن حياتها الشخصية قالت، " تزوجت مرة واحدة، وانفصلت عنه ولم اتزوج بعدها، ولم أطلب الطلاق إطلاقا، لاني احترم الاسرة والبيت ".

وتحدثت حنان شوقي عن الفنان أحمد العوضي قائلة، "المرأة التي تتحدث عن زوجها أو العكس شيء غير مقبول، فأنا احترم أحمد العوضي لانه لم يتحدث إطلاقا عن ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال".