ديني

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا غدًا الجمعة بخطتها لإعمار بيوت الله | صور

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (٦) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٣٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (١٢) مسجدًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة -منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن- إلى (٥٧٤) مسجدًا، من بينها (٤٤٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٢٧) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه -منذ يوليو ٢٠١٤م- بلغ (١٤٠٦٣)مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٥ مليارًا و ٣٢٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة المنوفية: تم إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن بقرية زرقان –مركز تلا، وصيانة وتطوير مسجد الغفران بقرية ميت أبو شيخة –مركز قويسنا.

وفي محافظة الدقهلية: تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة شطا الشبلي –مركز المنزلة.

وفي محافظة سوهاج: تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية مزاتا والشيخ جبر –مركز جرجا، ومسجد آل الياس بقرية العمايدة –مركز المنشأة، ومسجد الهادي بقرية أولاد حمزة –مركز العسيرات، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن الرحيم بناحية الغابات بقرية عرابة أبيدوس –مركز البلينا.

وفي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية كوم أبو شيل –مركز أبنوب، ومسجد آل حمزة بعزبة الشوافع بقرية بني هلال –مركز القوصية، كما تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي القبلية –مركز منفلوط، كما تم صيانة وتطوير مسجد المخالفة بقرية الشيخ مساعد –مركز ديروط، ومسجد آل عمران بقرية النخيلة –مركز أبو تيج، ومسجد الأمير جانم –مركز ومدينة منفلوط.

وفي محافظة الجيزة: تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء بقرية ميت القائد –مركز العياط.

وفي محافظة قنا: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العمرة –مركز أبو تشت، ومسجد الفتح بقرية حلفاية بحري –مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد الديواني البحري بقرية روضة خيري –مركز أبو حمص، ومسجد عثمان بن عفان رقم(1) بالنوبارية –مركز أبو المطامير، ومسجد الصافي عبد الهادي بقرية سيدي غازي –مركز كفر الدوار، والمسجد الجديد الحرمل بعزبة الحرمل –مركز إيتاي البارود، ومسجد أصحاب بدر بقرية منشية الأوقاف بالكدوة  -مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الأقصر: تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية أصفون –مركز ومدينة إسنا، ومسجد العمري القبلي بقرية الأقالتة –مركز ومدينة القرنة.

وفي محافظة مطروح: تم إحلال وتجديد مسجد عصر الإسلام بالعزبة الشرقية –مدينة الحمام، كما تم إنشاء وبناء مسجد الرحمة بقرية أطنوح بمنطقة رأس الحكمة –مركز ومدينة مطروح، ومسجد جبريل أبو الأسود بمنطقة الأندلسية بالكورنيش الجديد –علم الروم، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بعزبة الشيخ عطيوة –مدينة مطروح.

وفي محافظة الغربية: تم إحلال وتجديد مسجد أبو كحيل بقرية تلبنت قيصر –مركز طنطا، ومسجد أحمد رشيد بقرية ميت الخير بقرانشو –مركز بسيون، كما تم إنشاء وبناء مسجد الشهداء بقرية كفر خضر –مركز طنطا، وصيانة وتطوير المسجد الكبير بعزبة القلا –مركز طنطا، ومسجد الرحمن بقرية أميوط –مركز قطور.

وفي محافظة القليوبية: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية كفر الشوبك –مركز شبين القناطر، كما تم إنشاء وبناء مسجد الإخلاص بقرية ناي –مركز قليوب.

وفي محافظة الشرقية: تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ عمر –بندر بلبيس، ومسجد أم كلثوم بعزبة شنن –مركز أبو كبير.

وفي محافظة بور سعيد: تم إحلال وتجديد مسجد الحرم الكائن بمنطقة الإسكان التعاوني بأرض ناصر والأمين –حي المناخ ببورسعيد.

وفي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الأحمدية بقرية دار السلام –مركز طامية، ومسجد مشحوت بقرية العلوية –مركز أبشواي، ومسجد عبد القادر الباسل بقرية قصر الباسل –مركز إطسا، ومسجد الرحمن بعزبة الشنطوري –مركز أبشواي، ومسجد عمر بن الخطاب بعزبة محمد جودة –مركز سنورس، ومسجد علي بن أبي طالب بقرية الناصرية –مركز الفيوم، ومسجد الرحمة الغربي بعزبة رحيل –مركز سنورس، ومسجد أبو بكر الصديق  بقرية كوم أو شيم –مركز طامية، كما تم إنشاء وبناء مسجد الحي القيوم –بندر إطسا.

وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ حسن بقرية أعطو –مركز بني مزار، ومسجد العهد الجديد بقرية عرب زاوية حاتم –مركز أبو قرقاص، ومسجد علي بن أبي طالب بعزبة الحضارة بقرية الروبي –مركز سمالوط.

وفي محافظة القاهرة: تم صيانة وتطوير مسجد الصوفي (الخير) بشارع بور سعيد -الوايلي الكبير – حدائق القبة.

وفي محافظة الإسكندرية: تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية الكرنك بالنهضة –حي العامرية أول.

وفي محافظة أسوان: تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بنجع الملقطة بقرية الخطارة –مركز أسوان، ومسجد الهجرة بقرية العوضلاب –مركز إدفو.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

