الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يكرم باسم تهامي بجائزة الاستحقاق المتميز

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اعتماد مجلسه لتوصية لجنة الجوائز بمنح جائزة الاستحقاق المتميز للأستاذ الدكتور باسم محمد تهامي، تقديرا لإسهاماته الممتدة في تطوير ونشر رياضة الريشة الطائرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك وفق خطاب رسمي صادر عن الاتحاد الدولي موجه إلى الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

ويعد الدكتور باسم محمد تهامي أحد أبرز الكفاءات الأكاديمية والرياضية في مجال الريشة الطائرة ،حيث يشغل منصب أستاذ بكلية علوم الرياضة للبنين بجامعة العاصمة (حلوان سابقا)، إلى جانب توليه حاليا منصب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، بما يعكس مسيرته العلمية والمهنية الحافلة بالعطاء.

وعلى صعيد الاتحاد المصري للريشة الطائرة بدأ الدكتور باسم تهامي مسيرته حكما معتمدا منذ عام 1993، قبل أن يتدرج في المناصب ليشغل رئاسة لجنة الحكام لدورتين متتاليتين، كما شارك في تحكيم وإدارة العديد من البطولات المحلية والأفريقية والعربية حتى عام 2010، فضلا عن توليه منصب مدير اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لست نسخ متتالية خلال الفترة من 2015 إلى 2020، مسهما بدور محوري في رفع مستوى التنظيم والتحكيم للبطولة.

وفي إطار عمله مع الأولمبياد الخاص، اضطلع الدكتور باسم تهامي بدور بارز كمسؤول فني لرياضة الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري، ومحاضر معتمد في برامج الأولمبياد الخاص المصري والدولي، كما تولى المسؤولية الفنية لرياضة الريشة الطائرة خلال دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – لوس انجلوس 2015 ،ودورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبوظبي 2018، ودورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، إلى جانب عضويته في لجنة تطوير القوانين بالأولمبياد الخاص الدولي منذ عام 2012 وحتي عام 2021م ، بما أسهم في تطوير اللوائح الفنية وتعزيز فرص الدمج الرياضي على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يتم إرسال درع التكريم وشهادة الجائزة إلى الاتحاد المصري للريشة الطائرة، لتسليمها للأستاذ الدكتور باسم تهامي في فعالية رسمية يحددها الاتحاد في وقت لاحق ، في تكريم يعكس التقدير الدولي لمسيرة علمية ورياضية حافلة، ويؤكد المكانة المتميزة للكفاءات المصرية في المحافل الرياضية الدولية.