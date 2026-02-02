تشكيل النصر لمواجهة الرياض ورونالدو خارج القائمة

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي التشكيل الرسمي لمواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الخامسة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت قائمة النصر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بشكل نهائي، في قرار أثار تساؤلات واسعة قبل اللقاء.

وكشفت تقارير صحفية أن غياب رونالدو لا يعود إلى أي إصابة أو مشاكل بدنية، كما لا يرتبط بقرارات فنية تخص الجاهزية أو إدارة الأحمال البدنية، وهو ما ينفي وجود أسباب طبية أو فنية مباشرة وراء استبعاده.

وأوضحت التقارير أن النجم البرتغالي غير مقتنع بطريقة إدارة نادي النصر لملف الصفقات وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما انعكس على موقفه من المشاركة في مواجهة اليوم.

ويدخل النصر اللقاء ساعيًا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة بجدول ترتيب الدوري السعودي.