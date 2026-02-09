قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة| تعرف على المواصفات

هاتف ريدمي
هاتف ريدمي
لمياء الياسين

قد لا تقتصر إطلاقات شاومي الكبيرة القادمة على القوة الهائلة والشاشات فائقة الوضوح فحسب، بل تشمل ترقية صوتية مميزة فقد كشف تسريب جديد أن هاتف شاومي الرائد القادم وجهازها اللوحي الصغير القوي سيحتويان على نظام صوتي متطور من شركة Bose.
وحسب المسرب المعروف سمارت بيكاتشو، من المتوقع أن يأتي كل من هاتف Redmi K90 Ultra الرائد وجهاز Redmi K Pad 2 اللوحي مزودين بمكبرات صوت مُعدّلة بالتعاون مع Bose، ما يُبشر بصوت أعلى وأكثر ثراءً مقارنةً بأنظمة الصوت التقليدية في الهواتف المحمولة. 

ويُعدّ هذا استمرارًا لشراكة Xiaomi المتنامية مع عملاق الصوت Bose، بعد أجهزة سابقة مثل Redmi K90 Pro Max التي قدمت مكبرات صوت مُعدّلة من Bose، وحتى وحدة مكبر صوت خلفية لتجربة صوتية أكثر غامرة.

هاتف شاومي

ريدمي K90 برو ماكس
 

ليس من المستغرب أن يُتوقع أن يكون هاتف Redmi K90 Ultra هو الهاتف الرائد التالي الذي يتميز بنظام صوتي ثلاثي مماثل. سيُوفر هذا تجربة صوتية أكثر غنىً للألعاب والأفلام والموسيقى. قد تُطلق الشركة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا هاتفها الجديد في السوق العالمية باسم Xiaomi 17T Pro، بتكوين صوتي مشابه. بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، يُشاع أن هاتف K90 Ultra سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى مروحة تبريد مدمجة .

وتُشغّل هذه المواصفات شريحة Dimensity 9500 القوية وتُبرّدها بكفاءة. قد تشمل الميزات البارزة الأخرى شاشة OLED طويلة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وشحن سريع سلكي بقوة 100 واط، وغيرها. من جهة أخرى، قد يُطرح جهاز Redmi K Pad 2 عالميًا باسم Xiaomi Pad Mini 2، بشاشة 8.8 بوصة بدقة 3K، ومعالج من الطراز الأول، وبطارية أكبر بسعة 9000 مللي أمبير.

شاومي مكبرات صوت Redmi K Pad 2 هاتف Redmi K90 جهاز Redmi K Pad 2 اللوحي الهاتف الرائد مجال التكنولوجيا هاتف K90 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| ما شروط التوبة في حق من ارتكب الكبائر؟.. كفارة من جامع زوجته مرارًا خلال نهار رمضان؟.. كيف نتوب عن ظلم النفس والعباد قبل رمضان؟

جانب من الندوات للواعظات

واعظات الأوقاف يواصلن جهودهن في التوعية الدينية للسيدات استعدادًا لرمضان

دعاء يغفر جميع الذنوب

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا.. واظب عليه يوميا

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد