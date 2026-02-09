ميزات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة| تعرف على المواصفات

قد لا تقتصر إطلاقات شاومي الكبيرة القادمة على القوة الهائلة والشاشات فائقة الوضوح فحسب، بل تشمل ترقية صوتية مميزة فقد كشف تسريب جديد أن هاتف شاومي الرائد القادم وجهازها اللوحي الصغير القوي سيحتويان على نظام صوتي متطور من شركة Bose.

وحسب المسرب المعروف سمارت بيكاتشو، من المتوقع أن يأتي كل من هاتف Redmi K90 Ultra الرائد وجهاز Redmi K Pad 2 اللوحي مزودين بمكبرات صوت مُعدّلة بالتعاون مع Bose، ما يُبشر بصوت أعلى وأكثر ثراءً مقارنةً بأنظمة الصوت التقليدية في الهواتف المحمولة.

ويُعدّ هذا استمرارًا لشراكة Xiaomi المتنامية مع عملاق الصوت Bose، بعد أجهزة سابقة مثل Redmi K90 Pro Max التي قدمت مكبرات صوت مُعدّلة من Bose، وحتى وحدة مكبر صوت خلفية لتجربة صوتية أكثر غامرة.

هاتف شاومي

ريدمي K90 برو ماكس



ليس من المستغرب أن يُتوقع أن يكون هاتف Redmi K90 Ultra هو الهاتف الرائد التالي الذي يتميز بنظام صوتي ثلاثي مماثل. سيُوفر هذا تجربة صوتية أكثر غنىً للألعاب والأفلام والموسيقى. قد تُطلق الشركة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا هاتفها الجديد في السوق العالمية باسم Xiaomi 17T Pro، بتكوين صوتي مشابه. بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، يُشاع أن هاتف K90 Ultra سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى مروحة تبريد مدمجة .

وتُشغّل هذه المواصفات شريحة Dimensity 9500 القوية وتُبرّدها بكفاءة. قد تشمل الميزات البارزة الأخرى شاشة OLED طويلة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وشحن سريع سلكي بقوة 100 واط، وغيرها. من جهة أخرى، قد يُطرح جهاز Redmi K Pad 2 عالميًا باسم Xiaomi Pad Mini 2، بشاشة 8.8 بوصة بدقة 3K، ومعالج من الطراز الأول، وبطارية أكبر بسعة 9000 مللي أمبير.