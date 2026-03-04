قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
قبل أن تصل للمتاجر.. سلسلة سامسونج S26 تحقق أرقاما غير مسبوقة

شيماء عبد المنعم

تشير مؤشرات أولية إلى أن سلسلة سامسونج Samsung Galaxy S26 تحقق طلبا يفوق التوقعات، في استمرار لنجاح سلسلة Galaxy S، ولكن بزخم استثنائي هذا العام.
 

ووفقا لتقرير نشره موقع ETnews الكوري، فإن مبيعات الحجز المسبق للسلسلة الجديدة تتسارع بوتيرة أعلى من المتوقع، وقد تتجاوز بسهولة أرقام الجيل السابق من سامسونج Samsung Galaxy S25 خلال مرحلة الطلب المسبق.

وكانت سامسونج قد كشفت عن السلسلة في 25 فبراير خلال فعالية Galaxy Unpacked التي أقيمت في سان فرانسيسكو، حيث لاقت اهتماما واسعا منذ اللحظات الأولى للإعلان.

أرقام أولية تتجاوز التوقعات

للمقارنة، سجلت سلسلة Galaxy S25 نحو 1.3 مليون طلب مسبق العام الماضي، ورغم أن “سامسونج إلكترونيكس” لم تعلن بعد أرقاما رسمية للجيل الجديد، فإن ليم سونج-تايك، نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات في كوريا، أشار خلال مشاركته في مؤتمر Mobile World Congress 2026 في برشلونة إلى تسجيل السلسلة أرقاما قوية.

وبحسب التقديرات المستندة إلى تلك التصريحات، قد تكون الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S26 قد بلغت نحو 1.5 مليون وحدة حتى الآن، مع استمرار فترة الحجز، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأرقام تعكس الطلب العالمي أم تقتصر على السوق الكورية الجنوبية.

سلسلة Galaxy S26

ومن المقرر أن يستمر الحجز المسبق في الولايات المتحدة حتى 10 مارس، بينما يغلق في كوريا الجنوبية خلال يومين، على أن يبدأ الطرح الرسمي في 11 مارس.

Galaxy S26 Ultra يتصدر المشهد

يحافظ هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra على موقعه كأكثر الطرازات طلبا، وهو اتجاه يتكرر خلال الأعوام الماضية، إذ استحوذت إصدارات Ultra على أكثر من 50% من إجمالي الطلبات في آخر عامين.

لكن اللافت هذا العام أن S26 Ultra يشكل قرابة 70% من إجمالي الطلبات — وهو رقم قياسي محتمل — مقارنة بنحو 55% لطراز S25 Ultra و65% لطراز S24 Ultra في سنوات سابقة.

ويرجع هذا الإقبال إلى حزمة من الترقيات، أبرزها ميزة شاشة الخصوصية Privacy Display التي تتيح حجب محتوى الشاشة عن المتطفلين عبر تقنية مدمجة على مستوى العتاد، مع خيارات تخصيص متقدمة تشمل إخفاء الإشعارات عن الأنظار غير المرغوب فيها.

ميزة شاشة الخصوصية في S26 Ultra

كما تتضمن التحسينات ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تعمل على الجهاز مباشرة، إضافة إلى نسخة مطورة من ميزة البحث الدائري وتحسينات على نظام الكاميرا.

هل الترقيات وحدها السبب؟

رغم أهمية المزايا الجديدة، يرى مراقبون أن عوامل التسعير لعبت دورا محوريا في ارتفاع الطلب على Ultra، فقد رفعت سامسونج أسعار النسختين القياسية و+S26 في معظم الأسواق، في حين حافظت على سعة التخزين الأساسية لطراز Ultra دون تغيير في الولايات المتحدة، ما جعله خيارا أكثر جاذبية مقارنة بالقيمة المقدمة.

وبينما تواصل سامسونج تركيزها الاستراتيجي على فئة Ultra، يبدو أن مزيج التسعير الذكي والتحسينات التقنية هو ما منح Galaxy S26 Ultra هذا الزخم الاستثنائي في بداية مسيرته التجارية.

