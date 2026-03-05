هل انتهى عصر المفاتيح؟.. سامسونج تطلق سلاحها السري لفتح الأبواب

أعلنت شركة سامسونج Samsung، اعتمادها لمعيار الأقفال الذكية الجديد Aliro، وهو معيار تديره الجهة نفسها المسؤولة عن معيار Matter، في خطوة تعزز حضورها ضمن منظومة المنزل الذكي.

وبموجب التحديث الجديد، سيحصل تطبيق سامسونج Wallet على ميزة “المفتاح المنزلي الرقمي” Digital Home Key، التي تتيح للمستخدمين فتح الأقفال الذكية المتوافقة باستخدام تقنيتي NFC وUWB، وذلك بعد أن كانت ميزة المفتاح الرقمي مقتصرة سابقا على السيارات.

دعم معيار Aliro

ستعمل ميزة Digital Home Key حصريا مع الأقفال التي تعتمد معيار Aliro، ويعد هذا المعيار مفتوحا أمام الشركات المصنعة، إذ تشرف عليه منظمة تحالف معايير الاتصال CSA، ما يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى قاعدة مستخدمي أجهزة Galaxy وغيرها من المنصات الداعمة.

آلية العمل

بعد إضافة المفتاح المنزلي الرقمي إلى سامسونج Wallet عبر إعدادات القفل، سيتمكن المستخدم من فتح الباب بإحدى طريقتين، بحسب قدرات القفل:

- NFC: تعمل بطريقة مشابهة للدفع اللاتلامسي، عبر تمرير الهاتف بالقرب من القفل لفتحه فورا.

- UWB (النطاق فائق العرض): تتيح فتح الباب تلقائيا بمجرد اقتراب المستخدم من القفل وهو يحمل جهازا معتمدا، دون الحاجة إلى لمسه.

وتؤكد سامسونج أن تقنية UWB آمنة، رغم أن فكرة الفتح التلقائي اعتمادا على القرب قد تثير بعض التحفظات لدى المستخدمين.

سامسونج Wallet

تجربة استخدام أسرع؟

في كثير من الحالات، قد يكون استخدام NFC أو UWB أكثر عملية من الاعتماد على المساعدات الرقمية مثل جوجل Gemini أو Bixby لفتح الباب، إذ يتطلب ذلك عادة فتح قفل الهاتف أولا، ما قد لا يكون أسرع من استخدام مفتاح تقليدي.

أما فتح الهاتف وتمريره مباشرة على القفل، أو حتى الاقتراب منه ليفتح تلقائيا عبر UWB، فقد يوفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة، خصوصا في المواقف اليومية المتكررة.

موعد الإطلاق

لم تكشف سامسونج عن أسماء علامات تجارية محددة من مصنعي الأقفال الذكية، لكنها أكدت أن الميزة ستبدأ بالوصول إلى أسواق مختارة خلال الشهر الجاري، على أن تتوسع لاحقا بالتزامن مع إطلاق أقفال جديدة من "أبرز العلامات التجارية" في هذا القطاع.

وبهذه الخطوة، تواصل سامسونج توسيع منظومة مفاتيحها الرقمية، لتنتقل من السيارات إلى أبواب المنازل، ضمن رؤية أوسع للتحكم الذكي والآمن في الحياة اليومية.