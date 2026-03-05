قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك
بدون ما تروح السجل.. طريقة إستخراج قيد عائلى جديد
هل استنشاق بخار الماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
8 سيارات إطفاء.. ماس كهربائي يشعل النيران في مول مفروشات بالغربية
تقارير: إسرائيل حاولت تصفية مسئول كبير في حماس بشمال لبنان
طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل
النصف من رمضان .. ردّد دعاء الفجر يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من أجواء باردة ونشاط للرياح
تكنولوجيا وسيارات

هل انتهى عصر المفاتيح؟.. سامسونج تطلق سلاحها السري لفتح الأبواب

ميزة Digital Home Key
ميزة Digital Home Key
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج Samsung، اعتمادها لمعيار الأقفال الذكية الجديد Aliro، وهو معيار تديره الجهة نفسها المسؤولة عن معيار Matter، في خطوة تعزز حضورها ضمن منظومة المنزل الذكي.

وبموجب التحديث الجديد، سيحصل تطبيق سامسونج Wallet على ميزة “المفتاح المنزلي الرقمي” Digital Home Key، التي تتيح للمستخدمين فتح الأقفال الذكية المتوافقة باستخدام تقنيتي NFC وUWB، وذلك بعد أن كانت ميزة المفتاح الرقمي مقتصرة سابقا على السيارات.

دعم معيار Aliro

ستعمل ميزة Digital Home Key حصريا مع الأقفال التي تعتمد معيار Aliro، ويعد هذا المعيار مفتوحا أمام الشركات المصنعة، إذ تشرف عليه منظمة تحالف معايير الاتصال CSA، ما يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى قاعدة مستخدمي أجهزة Galaxy وغيرها من المنصات الداعمة.

آلية العمل

بعد إضافة المفتاح المنزلي الرقمي إلى سامسونج Wallet عبر إعدادات القفل، سيتمكن المستخدم من فتح الباب بإحدى طريقتين، بحسب قدرات القفل:

- NFC: تعمل بطريقة مشابهة للدفع اللاتلامسي، عبر تمرير الهاتف بالقرب من القفل لفتحه فورا.

- UWB (النطاق فائق العرض): تتيح فتح الباب تلقائيا بمجرد اقتراب المستخدم من القفل وهو يحمل جهازا معتمدا، دون الحاجة إلى لمسه.

وتؤكد سامسونج أن تقنية UWB آمنة، رغم أن فكرة الفتح التلقائي اعتمادا على القرب قد تثير بعض التحفظات لدى المستخدمين.

سامسونج Wallet

تجربة استخدام أسرع؟

في كثير من الحالات، قد يكون استخدام NFC أو UWB أكثر عملية من الاعتماد على المساعدات الرقمية مثل جوجل Gemini أو Bixby لفتح الباب، إذ يتطلب ذلك عادة فتح قفل الهاتف أولا، ما قد لا يكون أسرع من استخدام مفتاح تقليدي.

أما فتح الهاتف وتمريره مباشرة على القفل، أو حتى الاقتراب منه ليفتح تلقائيا عبر UWB، فقد يوفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة، خصوصا في المواقف اليومية المتكررة.

موعد الإطلاق

لم تكشف سامسونج عن أسماء علامات تجارية محددة من مصنعي الأقفال الذكية، لكنها أكدت أن الميزة ستبدأ بالوصول إلى أسواق مختارة خلال الشهر الجاري، على أن تتوسع لاحقا بالتزامن مع إطلاق أقفال جديدة من "أبرز العلامات التجارية" في هذا القطاع.

وبهذه الخطوة، تواصل سامسونج توسيع منظومة مفاتيحها الرقمية، لتنتقل من السيارات إلى أبواب المنازل، ضمن رؤية أوسع للتحكم الذكي والآمن في الحياة اليومية.

