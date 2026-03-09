قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة
وزير السياحة والآثار: المؤشرات ما زالت جيدة رغم التباطؤ النسبي.. ونعمل على تنشيط الحركة
مجموعة السبع الصناعية تناقش استخدام احتياطيات النفط لمواجهة تداعيات حرب إيران
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج وشاومي .. فيفو تغزو الأسوق بهاتف جديد| اعرف المواصفات

هاتف Vivo X300 Ultra
هاتف Vivo X300 Ultra
لمياء الياسين

إذ كنت تبحث عن هاتف بموصفت رائدة فمن المتوقع أن تكشف شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo X300 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر، وتشير التكهنات إلى أن الشركة قد تُطلق هاتف Vivo X300 Max بالتزامن معه. وعُرض هاتف X300 Max مؤخرًا في حقيبة عرض سرية خلال مؤتمر MWC 2026. 

أكد مدير منتجات فيفو، هان بوكسياو، عدم وجود هاتف Vivo X300 Max ، وأن الجهاز سيُطرح تحت اسم Vivo X300s. كما أكد أيضًا بعض التفاصيل المتعلقة بالجهاز.

الميزات الرئيسية لهاتف Vivo X300s


الميزات الرئيسية لهاتف Vivo X300s

وحسب موقع Boxiao، ناقشت الشركة داخلياً تسمية الجهاز Vivo X300 Max نظراً لحجم التحسينات التي طرأت عليه. إلا أن Vivo اختارت في النهاية الإبقاء على تسمية "s"، على غرار التحديث السابق لسلسلة X.
ويستهدف هاتف Vivo X300s المستخدمين الذين يرغبون في هاتف رائد بشاشة كبيرة دون التنازل عن جودة التصوير. فبينما اتجهت العديد من الهواتف الحديثة التي تركز على التصوير إلى شاشات صغيرة الحجم، يجمع هذا الجهاز بين شاشة أكبر وإمكانيات كاميرا قوية.
يُقال إن حرف "s" يرمز إلى "SuperMax"، مما يُبرز التحسينات في مجالات متعددة، وخاصة الأداء. 

وتُشير شركة Vivo إلى أن هاتف X300s سيُطرح جنبًا إلى جنب مع هاتف X300 Ultra، ليُقدّم توازنًا بين قوة التصوير ومواصفات الأجهزة الرائدة.

ميزات هاتف Vivo X300s

وكشفت شركة Boxiao أن هاتف Vivo X300s سيأتي بشاشة BOE Q10 Plus مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز. وبذلك، سيكون أول جهاز في سلسلة X يدعم هذا المعدل العالي للتحديث، كما يُقال إنه سيدعم تشغيل بعض ألعاب MOBA بمعدل 144 إطارًا في الثانية. وستدعم الشاشة تقنية ضبط الألوان من Zeiss وتقنية الاستقطاب الدائري المصممة لتحسين راحة العين.
على الجانب الآخر من المتوقع تحسين أداء الصوت بفضل إضافة مكبرات صوت مزدوجة متناظرة 1115، مشابهة لتلك الموجودة في هاتف iQOO 15. يتضمن النظام مضخمات صوت وخوارزميات مطورة لتوفير مجال صوتي أوسع. وتدّعي شركة Vivo أن الإشارات الصوتية في الألعاب، مثل خطوات الأقدام وإطلاق النار، ستصبح أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ، مما يساعد اللاعبين على تحديد المواقع بسهولة أكبر.

وسيحتوي الهاتف أيضًا على محرك اهتزاز رباعي الأبعاد كبير مُصمم خصيصًا لتوفير استجابة لمسية أقوى وأكثر دقة. ويُقال إن هذا المحرك يدعم تأثيرات اهتزاز مُحسّنة في أكثر من عشر ألعاب محمولة شهيرة، ما يسمح للمستخدمين بتجربة استجابات لمسية أقوى أثناء اللعب. وأضاف أن هذا سيكون أكبر وأقوى محرك اهتزاز تم تضمينه على الإطلاق في جهاز من سلسلة X.

مواصفات هاتف X300s 

أكد بوكسياو أن الجهاز سيُزود بمستشعر صور من زايس بدقة 200 ميجابكسل. ومع ذلك، لم يكشف عن أي معلومات أخرى متعلقة بالكاميرا.

وكشفت تقارير سابقة أن هاتف X300s سيضم كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل ضمن نظام الكاميرا الثلاثية. وسيحتوي على معالج Dimensity 9500 وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا. وقد يدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، ويعمل بنظام تشغيل OriginOS 6 المبني على Android 16. كما يُقال إنه يتمتع بهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69.

هاتف Vivo X300s شركة فيفو هاتف Vivo X300 Ultra هاتف Vivo X300 Max مؤتمر MWC 2026 هاتف iQOO 15 الشحن السلكي نظام تشغيل OriginOS 6 Android 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ترشيحاتنا

نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة شل في 2026 بالبحر المتوسط

خلال 2026 .. نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة شل بالبحر المتوسط

راندة المنشاوي

وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارا لإزالة تعديات ومخالفات بناء في 3 مدن

الجمعية العمومية لشركة إيلاب

البترول: إيلاب تحقق أعلى إنتاجية منذ تأسيسها وتخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد